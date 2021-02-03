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Vítimas do coronavírus

Entenda por que em bairros do ES a taxa de letalidade por Covid é de 100%

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tem nova forma de apresentar dados sobre óbitos;  ranking revela proporção de mortes entre os casos confirmados

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:31

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:31

Cariacica - ES - Covas abertas para enterrar vítimas da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Covas abertas para enterrar vítimas da Covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tem uma nova forma de apresentação dos dados sobre a letalidade da Covid-19 nos bairros e, em 21 localidades,  a taxa chega a 100%. O indicador impacta, mas pode estar relacionado ao baixo número de testes  para detectar o total de infectados pelo coronavírus nesses lugares que não evoluem a óbito. 
A taxa de letalidade é o resultado do número de mortes em relação aos casos confirmados da doença. Portanto, se a testagem da população de determinada região é baixa, a proporção de óbitos em comparação aos contaminados daquele território é mais elevada.
A taxa de letalidade do Espírito Santo é de 2%, mas boa parte dos bairros tem apresentado índice superior ao indicador estadual, o que sinaliza menor capacidade de observação dos casos para a Covid-19 nesses locais, segundo o secretário Nésio Fernandes. Essa avaliação refere-se especialmente a bairros médios e grandes.
No ranking preparado por A Gazeta, foram relacionados 50 bairros com os maiores índices de letalidade. Alguns deles, como Roças Velhas, em Cariacica, e Água Preta, em Conceição da Barra, alcançaram uma taxa de 100%, ou seja, entre os casos que as prefeituras confirmaram de Covid-19 nesses locais, todos morreram. 
Embora longe do "top 50", a maioria dos bairros da Grande Vitória não está em situação muito confortável porque a taxa de letalidade mostra-se acima dos 2% do Estado. Aeroporto, na Capital, chegou a 16,7% e, na Serra, o indicador mais alto foi em Campinho da Serra II, com taxa de 6,1%. Vila Velha e Cariacica têm bairros relacionados  no ranking das taxas mais altas. 
Além da divulgação dos índices por bairros, até o final de fevereiro a Sesa deverá organizar os dados de letalidade por unidades de saúde de referência. A ideia, explica Nésio Fernandes, é que as equipes da atenção básica consigam identificar os casos de seu território realizando a busca ativa, ampliando a testagem, fazendo isolamento e monitoramento dos confirmados. 

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Para o secretário, agora que os trabalhadores de saúde estão sendo vacinados contra a doença, a atuação nos bairros deverá se tornar mais efetiva, intensificando as visitas domiciliares. "A ideia é desenvolver novas estratégias de enfrentamento à pandemia, atualizar em relação ao que foi feito no ano passado. No atual contexto, não conseguimos enfrentar da mesma maneira. E os agentes de saúde dos municípios vão assumir um protagonismo agora neste trabalho no território", sustenta Nésio Fernandes. 

NÚMEROS ABSOLUTOS

Os números absolutos de mortes revelam outro ranking, em que a Praia da Costa, em Vila Velha, e Jardim Camburi, em Vitória, aparecem nas primeiras colocações, com 76 e 59 óbitos respectivamente, conforme levantamento desde o início da pandemia. A taxa de letalidade dos dois bairros, entretanto, está abaixo do indicador estadual, marcando 1,7% e 1,2%, e atestando que a quantidade de mortes é menor no comparativo com os casos confirmados. 
Os dados foram apurados no Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado com atualização diária sobre a doença no Espírito Santo, nesta terça-feira (2). 

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