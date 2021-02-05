No texto, em uma tentativa de torná-lo confiável, o criador da fake news colocou o link que leva para a página do agendamento on-line no município. Entretanto, logo abaixo, segue uma lista em que estaria prevista a imunização dos idosos a partir do dia 1º de março e, segundo a mensagem, os moradores de Vitória na faixa etária de 55 a 74 anos seriam contemplados.
A Prefeitura de Vitória, também nas redes sociais, está divulgando que se trata de fake news.
É falsa informação sobre calendário de vacinação de Covid em Vitória
A vacinação em todo o país depende que o Ministério da Saúde compre as doses dos imunizantes e distribua para os Estados. No Plano Nacional de Vacinação, a primeira fase da campanha contempla trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos, indígenas aldeados e pessoas internadas em asilos e instituições psiquiátricas.
O Espírito Santo ainda não recebeu doses em quantidade suficiente para distribuir aos municípios, de modo que, no momento, apenas as pessoas acima de 90 anos - das que não estão em instituições de longa permanência - já estão recebendo a vacina. Não há previsão ainda para iniciar a imunização das demais faixas etárias de idosos da primeira etapa, assim como não está definido o cronograma da segunda fase, que deverá contemplar o público de 60 a 74 anos.