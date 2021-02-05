Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Circula na internet

É falsa informação sobre calendário de vacinação de Covid em Vitória

Está circulando em redes sociais e aplicativos uma mensagem com o agendamento para imunizar moradores contra a doença em março
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 fev 2021 às 18:12

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:12

Calendário de vacinação em Vitória divulgado em redes sociais e aplicativos é falso
Calendário de vacinação em Vitória divulgado em redes sociais e aplicativos é falso Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Bastou começar a vacinação dos idosos contra a Covid-19 para fakes news passarem a circular em redes sociais e aplicativos. Nesta sexta-feira (5), uma mensagem viralizou ao indicar um suposto calendário com as datas de imunização para os moradores de Vitória. A informação é falsa. 
No texto, em uma tentativa de torná-lo confiável, o criador da fake news colocou o link que leva para a página do agendamento on-line no município. Entretanto, logo abaixo, segue uma lista em que estaria prevista a imunização dos idosos a partir do dia 1º de março e, segundo a mensagem, os moradores de Vitória na faixa etária de 55 a 74 anos seriam contemplados.

Veja Também

Não existe lobby ou direcionamento por vacina russa, diz líder do governo

OMS pede a países ricos que atrasem vacinação para ajudar os mais pobres

Covid-19: Brasil tem doses para vacinar 26,7% do grupo prioritário

A Prefeitura de Vitória, também nas redes sociais, está divulgando que se trata de fake news. 
É falsa informação sobre calendário de vacinação de Covid em Vitória
A vacinação em todo o país depende que o Ministério da Saúde compre as doses dos imunizantes e distribua para os Estados. No Plano Nacional de Vacinação, a primeira fase da campanha contempla trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos, indígenas aldeados e pessoas internadas em asilos e instituições psiquiátricas. 
Espírito Santo ainda não recebeu doses em quantidade suficiente para distribuir aos municípios, de modo que, no momento, apenas as pessoas acima de 90 anos - das que não estão em instituições de longa permanência - já estão recebendo a vacina. Não há previsão ainda para iniciar a imunização das demais faixas etárias de idosos da primeira etapa, assim como não está definido o cronograma da segunda fase, que deverá contemplar o público de 60 a 74 anos. 

Veja Também

Covid-19: entenda 3 fatores que atrapalham a compra de vacinas pelo ES

Presidente da Anvisa diz que vai tomar vacina e convida Bolsonaro, que recusa

Vitória e Vila Velha iniciam agendamento on-line para vacinação de idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fake news Passando a Limpo Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Vacina Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados