É falsa informação sobre calendário de vacinação de Covid em Vitória

No texto, em uma tentativa de torná-lo confiável, o criador da fake news colocou o link que leva para a página do agendamento on-line no município. Entretanto, logo abaixo, segue uma lista em que estaria prevista a imunização dos idosos a partir do dia 1º de março e, segundo a mensagem, os moradores de Vitória na faixa etária de 55 a 74 anos seriam contemplados.