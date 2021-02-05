Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Presidente da Anvisa diz que vai tomar vacina e convida Bolsonaro, que recusa
Contra Covid-19

Presidente da Anvisa diz que vai tomar vacina e convida Bolsonaro, que recusa

Quando a live já estava terminando, o diretor-presidente da Anvisa pediu a palavra e disse que todo o comando da agência confia nos imunizantes aprovados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:58

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:58

Antônio Barra Torres
Antônio Barra Torres afirmou que vem sendo questionado sobre quando tomará uma das vacinas que passaram pelo crivo da Anvisa Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
Ao participar da edição desta quinta-feira (4) da live semanal de Jair Bolsonaro (sem partido), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, disse que, assim que chegar sua vez, tomará a vacina contra a Covid-19. Em seguida, convidou o presidente a fazer o mesmo, mas Bolsonaro recusou.
Divergindo do presidente e da maioria dos ministros e auxiliares que participaram das últimas edições do programa do presidente, Barra Torres, que é médico, usou máscara de proteção durante toda a transmissão.
Quando a live já estava terminando, o diretor-presidente da Anvisa pediu a palavra e disse que todo o comando da agência confia nos imunizantes aprovados. Barra Torres afirmou que vem sendo questionado sobre quando tomará uma das vacinas que passaram pelo crivo da Anvisa.
Ele explicou que, apesar de ser médico, não está na linha de frente e que aguardará sua vez.
"Mas, com certeza, quando houver essa possibilidade do uso amplo do registro, eu estarei lá numa fila num posto de saúde para tomar a vacina", afirmou.
"Você vai se vacinar?", indagou Bolsonaro, que tem recorrente discurso antivacina.

Veja Também

"Da minha parte ninguém vai me representar na Anvisa", diz Bolsonaro

"Eu vou, claro", reagiu o diretor-presidente da Anvisa.
"Eu vou te acompanhar, vou ver você ser vacinado", respondeu o presidente.
"Já é um início", disse Barra Torres.
"Vou ser testemunha", afirmou Bolsonaro.
"Muito bom, muito bom, presidente", reagiu o chefe da Anvisa.

Veja Também

Criticado por gestão da Covid-19, Bolsonaro reclama de "sabotagem"

Barra Torres disse que tomará qualquer uma das vacinas aprovadas pelo órgão regulador.
"Foi certificada pela Anvisa? Foi. Então, não interessa qual é. A que tiver no posto, eu estarei lá. E agora o presidente disse que vai me acompanhar."
Em tom de brincadeira, Bolsonaro pergunta se pode ele mesmo vacinar o presidente da Anvisa.
"Vai ter uma moeda de troca. Quero saber se o senhor está disposto", disse Barra Torres, ouvindo como resposta uma gargalhada do presidente.
"Sem contrapartida aí", disse Jair Bolsonaro.

Veja Também

Tem gente que só tem salário de R$ 15 mil para sobreviver, diz Bolsonaro

Senado aprova requerimento para que Pazuello esclareça plano de vacinação

PGR abre apuração preliminar sobre atuação de Bolsonaro na pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Jair Bolsonaro Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados