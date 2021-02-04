Senado aprova requerimento para que Pazuello esclareça plano de vacinação

O Senado Federal aprovou o requerimento da senadora Rose de Freitas que cobra explicações de Pazuello acerca do PNI

"Nós vivemos das informações da mídia. É importante que ele (Pazuello) compareça, pois estamos em um dos piores momentos da pandemia", disse a senadora.

A investigação foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (25) o ministro, relator do caso, apontou que o objetivo é investigar se houve omissão por parte do governo federal em relação à crise assistencial no Norte do país.