Senado aprova requerimento para que Pazuello esclareça plano de vacinação

O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (4) o requerimento da senadora Rose de Freitas (MDB) para que o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esclareça informações sobre o Plano Nacional de Imunização durante uma sessão de debates. A senadora cobra explicações sobre a "falta de destreza do Governo para enfrentar a pandemia de Covid-19, o que resultou no atraso do plano de vacinação".
"Nós vivemos das informações da mídia. É importante que ele (Pazuello) compareça, pois estamos em um dos piores momentos da pandemia", disse a senadora.
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Requerimento da senadora Rose de Freitas cobra explicações de Pazuello sobre o PNI
Documento foi aprovado pelo Senado Federal nesta quinta-feira (4)
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A conduta de Pazuello já é alvo de investigações da Polícia Federal. No último dia 29, a PF abriu um inquérito para apurar a responsabilidade do Ministro da Saúde na crise assistencial vivia no estado do Amazonas, provocada pela falta de oxigênio para atender pacientes infectados pela Covid-19.
A investigação foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (25) o ministro, relator do caso, apontou que o objetivo é investigar se houve omissão por parte do governo federal em relação à crise assistencial no Norte do país.