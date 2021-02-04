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Pandemia

Senado aprova requerimento para que Pazuello esclareça plano de vacinação

Documento redigido pela senadora Rose de Freitas (MDB) cobra explicações acerca da "falta de destreza" do governo federal para conter a pandemia do coronavírus

Publicado em 

04 fev 2021 às 18:50

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:50

Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello
O Senado Federal aprovou o requerimento da senadora Rose de Freitas que cobra explicações de Pazuello acerca do PNI Crédito: Alan Santos/PR
Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (4) o requerimento da senadora Rose de Freitas (MDB) para que o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esclareça informações sobre o Plano Nacional de Imunização durante uma sessão de debates. A senadora cobra explicações sobre a "falta de destreza do Governo para enfrentar a pandemia de Covid-19, o que resultou no atraso do plano de vacinação".
"Nós vivemos das informações da mídia. É importante que ele (Pazuello) compareça, pois estamos em um dos piores momentos da pandemia", disse a senadora.

Arquivos & Anexos

Requerimento da senadora Rose de Freitas cobra explicações de Pazuello sobre o PNI

Documento foi aprovado pelo Senado Federal nesta quinta-feira (4)
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A conduta de Pazuello já é alvo de investigações da Polícia Federal. No último dia 29, a PF abriu um inquérito para apurar a responsabilidade do Ministro da Saúde na crise assistencial vivia no estado do Amazonas, provocada pela falta de oxigênio para atender pacientes infectados pela Covid-19.
A investigação foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (25) o ministro, relator do caso, apontou que o objetivo é investigar se houve omissão por parte do governo federal em relação à crise assistencial no Norte do país.

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