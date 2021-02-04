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Imunização

Lote de ingrediente para vacina da Fiocruz chega ao Rio neste sábado (6)

Lote do IFA para produzir a vacina Oxford/AstraZeneca no Brasil estava pronto desde janeiro e aguardava licença de exportação e conclusão de procedimentos alfandegários
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:25

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:25

Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil.
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A primeira remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), o princípio ativo necessário para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), deve chegar ao Rio de Janeiro na tarde do próximo sábado (6), vindo da China. O IFA será usado pela Fiocruz para fabricar doses de vacina.
A Fiocruz e o Ministério da Saúde ainda não informaram qual é a quantidade de IFA que vai chegar nesse lote. O voo sai de Xangai, na China, às 20h35 desta quinta-feira (4), o que corresponde a 7h35 de sexta-feira (5) na China, e chegará ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), às 17h50 de sábado.
Segundo nota divulgada pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde, outras informações sobre o lote de IFA que vai chegar ao Brasil serão divulgados na sexta-feira.

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