Vitória e Vila Velha iniciam agendamento on-line para vacinação de idosos

Para evitar filas e aglomeração durante a vacinação contra a Covid-19, as prefeituras de Vitória e Vila Velha já iniciaram o agendamento on-line de grupos prioritários. Nos dois municípios, podem ser cadastrados trabalhadores da Saúde acima de 60 anos. Na capital, também podem ser inscritos idosos acima de 90 anos.
Em Vitória, o agendamento deve ser feito através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. As vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde de Praia do Suá, Maruípe, Vitória, Santo Antônio e Conquista, além do Centro de Celebração, em Jardim Camburi, e da Igreja Batista, em Jardim da Penha.
Na Capital, a vacinação dos idosos acima dos 90 anos será feita em domicílio para os acamados ou restritos ao leito. A marcação da vacinação para esse público-alvo já está aberta. Para os demais grupos, o agendamento também será on-line, posteriormente.
Em Vila Velha, a vacinação dos idosos acima de 90 anos começa nesta sexta-feira (5). Se o idoso for restrito de locomoção e/ou acamado, a aplicação da dose será realizada em domicílio. Para os idosos que conseguem ser conduzidos por seus familiares para os serviços de saúde, a imunização acontecerá por meio do agendamento on-line, que será disponibilizado no site da prefeitura.
Já os trabalhadores da área de Saúde do município já podem agendar o dia e o horário de aplicação do imunizante no site da Prefeitura de Vila Velha, no link: https://www.vilavelha.es.gov.br/agendaonlinevacinacao/Index.aspx.
O sistema funciona diariamente, por 24 horas. Para os moradores que não tiverem acesso à internet, a marcação poderá ser feita nas seguintes unidades de saúde: Coqueiral, Jaburuna, Vila Nova, Ibes, Barramares e Vila Batista.