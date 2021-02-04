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Covid-19

Vitória e Vila Velha iniciam agendamento on-line para vacinação de idosos

Nos dois municípios, podem ser cadastrados trabalhadores da Saúde acima de 60 anos. Na capital, também podem ser inscritos os idosos acima de 90 anos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 fev 2021 às 15:08

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:08

Dona Maria animou os demais 25 idosos do Instituto Franciscano
População idosa faz parte de grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabíola Zardini
Para evitar filas e aglomeração durante a vacinação contra a Covid-19, as prefeituras de Vitória e Vila Velha já iniciaram o agendamento on-line de grupos prioritários. Nos dois municípios, podem ser cadastrados trabalhadores da Saúde acima de 60 anos. Na capital, também podem ser inscritos idosos acima de 90 anos.  
Em Vitória, o agendamento deve ser feito através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. As vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde de Praia do Suá, Maruípe, Vitória, Santo Antônio e Conquista, além do Centro de Celebração, em Jardim Camburi, e da Igreja Batista, em Jardim da Penha.
Na Capital, a vacinação dos idosos acima dos 90 anos será feita em domicílio para os acamados ou restritos ao leito. A marcação da vacinação para esse público-alvo já está aberta. Para os demais grupos, o agendamento também será on-line, posteriormente. 
Em Vila Velha, a vacinação dos idosos acima de 90 anos começa nesta sexta-feira (5). Se o idoso for restrito de locomoção e/ou acamado, a aplicação da dose será realizada em domicílio. Para os idosos que conseguem ser conduzidos por seus familiares para os serviços de saúde, a imunização acontecerá por meio do agendamento on-line, que será disponibilizado no site da prefeitura.
Já os trabalhadores da área de Saúde do município já podem agendar o dia e o horário de aplicação do imunizante no site da Prefeitura de Vila Velha, no link: https://www.vilavelha.es.gov.br/agendaonlinevacinacao/Index.aspx
O sistema funciona diariamente, por 24 horas. Para os moradores que não tiverem acesso à internet, a marcação poderá ser feita nas seguintes unidades de saúde: Coqueiral, Jaburuna, Vila Nova, Ibes, Barramares e Vila Batista.

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