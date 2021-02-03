Governo atualiza lista da ordem da vacinação contra a Covid-19 no ES

A imunização também já foi finalizada no grupo dos idosos moradores de casa de repouso e as pessoas com deficiências institucionalizadas, por isso, eles não fazem mais parte da população prioritária. Segundo o Painel Vacinação da Sesa, 129.394 pessoas estão inseridos no grupo prioritário de vacinação e 93.662 já receberam a primeira dose, o equivalente a 73%.