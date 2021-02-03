Governo atualiza lista da ordem da vacinação contra a Covid-19 no ES

O governo do Espírito Santo atualizou as regras que estabelecem os grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. A resolução, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (3) e assinada pelo secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, apresentou 10 perfis que estão na frente na fila da imunização.
A publicação também revoga outras duas resoluções: a CIB 008/2021, do dia 22 de janeiro deste ano, e a CIB 009/2021, datada do dia 26 do mesmo mês. A primeira aponta os grupos prioritários para aplicação das 101 mil doses da vacina da Coronavac, composto por profissionais vacinadores, idosos em casas de repouso, povos indígenas aldeados e pessoas com deficiências ligadas a instituições.
Já a segunda portaria revogada trata exclusivamente da população-alvo das 35 mil doses da vacina desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca. São eles os trabalhadores da atenção primária em saúde, de hospitais e maternidades, de laboratórios de testagem, profissionais da subsecretaria de vigilância em saúde envolvidos em investigações epidemiológicas de campo relacionadas à Covid-19 e demais trabalhadores da saúde.
Com a revogação das duas portarias e publicação do novo documento, o governo do Estado unificou os grupos prioritários conforme suas prioridades, independente da fabricante da vacina que for aplicada (Coronavac ou Oxford). No novo decreto, a população indígena aldeada, que estava inserida no primeiro grupo prioritário das doses da Coronavac, foi retirada, já que, segundo o Painel Covid-19 da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), todos já foram vacinados.
A imunização também já foi finalizada no grupo dos idosos moradores de casa de repouso e as pessoas com deficiências institucionalizadas, por isso, eles não fazem mais parte da população prioritária. Segundo o Painel Vacinação da Sesa, 129.394 pessoas estão inseridos no grupo prioritário de vacinação e 93.662 já receberam a primeira dose, o equivalente a 73%.
Confira abaixo os grupos prioritários para recebimento da vacina contra a Covid-19: