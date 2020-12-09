Vacinação será a partir de 16 anos no ES; veja ordem dos grupos prioritários

O subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória , na manhã desta quarta-feira (09), que a vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo deverá ser destinada apenas para quem tem mais de 16 anos.
Reblin reforçou, porém, que a vacinação deve começar por quem faz parte dos grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde.
"No começo, pela capacidade mundial de produção da vacina, não teremos vacina para toda a população. As vacinas não foram, por exemplo, testadas na população mais jovem. Temos testes aí a partir dos 16 anos. Então essa população não seria objeto da vacinação no início", explica o subsecretário.
A ORDEM DOS GRUPOS
O primeiro grupo a receber a vacina contra a Covid-19 será formado, provavelmente, por idosos com mais de 75 anos e profissionais de saúde. Em seguida, deverá ser a vez dos idosos com mais de 60. Depois, adultos com comorbidades devem ser vacinados.
"São esses que tem mais risco de adoecer de forma grave e que levam à internação e também que vão a óbito. Então, não tendo vacina suficiente para aplicar em toda a população desde o começo do ano, elegem-se aqueles grupos prioritários que vão diminuir o número de óbitos, diminuir a pressão sobre o sistema de saúde e também a própria transmissão da doença", disse Reblin
Ainda não foi definido em que etapa os adultos saudáveis e pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus tomarão a vacina. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, saiu da reunião realizada nesta terça-feira (08) com ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, frustrado com o prazo dado pelo governo federal para a aprovação de uma vacina contra o coronavírus por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).