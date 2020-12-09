Vacinação será a partir de 16 anos no ES; veja ordem dos grupos prioritários

Vacina contra a Covid será aplicada em 2021 Crédito: Pixabay

Rádio CBN Vitória , na manhã desta quarta-feira (09), que a vacina contra a O subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, afirmou em entrevista àna manhã desta quarta-feira (09), que a vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo deverá ser destinada apenas para quem tem mais de 16 anos.

Reblin reforçou, porém, que a vacinação deve começar por quem faz parte dos grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde.

"No começo, pela capacidade mundial de produção da vacina, não teremos vacina para toda a população. As vacinas não foram, por exemplo, testadas na população mais jovem. Temos testes aí a partir dos 16 anos. Então essa população não seria objeto da vacinação no início", explica o subsecretário.

A ORDEM DOS GRUPOS

O primeiro grupo a receber a vacina contra a Covid-19 será formado, provavelmente, por idosos com mais de 75 anos e profissionais de saúde. Em seguida, deverá ser a vez dos idosos com mais de 60. Depois, adultos com comorbidades devem ser vacinados.