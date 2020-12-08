Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

'Dois meses para aprovar vacina é fora da realidade', diz Casagrande

Governador criticou prazo dado pelo Ministério da Saúde para que Anvisa valide fórmula para imunização da Covid-19. Ele lembra que outros países já autorizaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 16:28

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 16:28

Renato Casagrande (PSB) é governador do Espírito Santo
Renato Casagrande (PSB) participou de reunião com Ministro da Saúde Crédito: Hélio Filho/Secom

Atualização

08/12/2020 - 5:05
Após publicação desta reportagem, um vídeo foi encaminhado com pela assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande com mais detalhes sobre a reunião com o ministro da Saúde e o texto foi atualizado.
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, saiu da reunião realizada nesta terça-feira (08) com ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, frustrado com o prazo dado pelo governo federal para a aprovação de uma vacina contra o coronavírus por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Dois meses para a aprovação de uma vacina é fora da realidade. A vacina já está sendo usada no Reino Unido, daqui a pouco estará sendo aplicada nos Estados Unidos. É plenamente possível acelerar esse rito no Brasil, mas não foi o que ouvimos do ministro. Por que esperarmos mais dois meses? Saio frustrado com isso. Outros países estão vacinando, agências sérias estão aprovando, tem que reduzir este prazo, assinalou o governador em entrevista à Globo News, lembrando que entre 700 e 800 morrem diariamente no Brasil vítimas da Covid-19.
Na avaliação de Casagrande, o ministro Pazuello pode estar se protegendo, já que todas as definições precisarão passar pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro.  Em outubro, Pazuello, também num reunião com governadores, disse que o governador federal compraria todas as doses da vacina chinesa Coronavac, mas no dia seguinte foi desautorizado pelo presidente.
Da última vez foi complicado (em outubro), então, na minha visão, ele está se protegendo. Embora a demanda seja evidente, disse que comprará todas as vacinas necessárias caso haja demanda. Coloca a palavra demanda, na minha interpretação, para se defender, afinal, tem que validar tudo com o presidente, pontua o governador. 
Casagrande, também afirmou à Globo News que, além da agilidade, os governadores cobraram do ministro que o governo federal assuma a coordenação da vacinação em todo território nacional. Seria muito ruim prazos diferentes num mesmo país, um brasileiro melhor que o outro. Se acontecer isso, o presidente se fragiliza muito.

Veja Também

ES negocia vacina com Pfizer e Moderna, mas ainda aguarda governo federal

"Todos no Brasil têm que ser vacinados ao mesmo tempo", diz Casagrande

COMPRA DE TODAS AS VACINAS

Em um vídeo encaminhado por sua assessoria, posteriormente a reunião, o governador destacou ainda  que foi solicitado ao ministro da Saúde que o governo federal adquira todas as vacinas que estiverem aprovadas pela Anvisa. Ou as que tenham sido aprovadas por uma outra instituição reconhecida internacionalmente, de outro país, assinalou.
Casagrande observou  que foi pedido mais agilidade por parte da Anvisa e do governo federal. Estamos perdendo muitas pessoas todos os dias, e estamos numa fase crescente da pandemia, no mundo e aqui no Brasil, destacou.
Outro ponto considerado importante por Casagrande é que o governo federal passe informações, com clareza, para a sociedade brasileira.  A comunicação é fundamental para que os brasileiros possam ter segurança de quando terão a vacina e isso possa anunciar também uma solução a Covid-19", disse.

Veja Também

Vacinação contra a Covid-19: direito ou obrigação?

Subsecretário de Saúde atualiza cenário de combate à Covid-19 no ES

Policial morre de Covid-19 em Cachoeiro, após mais de 60 dias internado

ES  AVALIA PROPOSTA DE LABORATÓRIOS

Na última quinta-feira (3), durante no Vitória Summit 2020, evento realizado pela Rede Gazeta, Casagrande afirmou que o governo capixaba está em negociações para aquisição da vacina com as fabricantes Pfizer e Moderna, entre outros laboratórios. Mas, frisou que o Estado aguarda que o governo federal se mobilize e anuncie um amplo plano nacional de imunização para salvar vidas e recuperar a economia.
Disse ainda que os Estados têm pressionado para que seja anunciada a aquisição de qualquer vacina aprovada pela Anvisa. Diante disto, pretendemos esperar um pouco mais. Nós, particularmente, não pretendemos adotar nenhuma vacina específica no momento. Estamos conversando com Pfizer, com Moderna, com algumas outras empresas. Mas o foco principal é ter o governo federal coordenando esse trabalho", afirmou.
Questionado sobre os motivos da espera, Casagrande destacou que o Espírito Santo, por se tratar de um Estado pequeno, tem todas as condições para adquirir a vacina, mas não seria a melhor opção no momento. Segundo ele, o investimento seria "perto de R$ 400 milhões".

Veja Também

Pesquisadores identificam primeiros cães com coronavírus no Brasil

Médico morre vítima do novo coronavírus no Norte do Espírito Santo

Jovens são os que mais se contaminam e transmitem coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados