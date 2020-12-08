'Dois meses para aprovar vacina é fora da realidade', diz Casagrande

Renato Casagrande (PSB) participou de reunião com Ministro da Saúde Crédito: Hélio Filho/Secom

Atualização Após publicação desta reportagem, um vídeo foi encaminhado com pela assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande com mais detalhes sobre a reunião com o ministro da Saúde e o texto foi atualizado.

Dois meses para a aprovação de uma vacina é fora da realidade. A vacina já está sendo usada no Reino Unido, daqui a pouco estará sendo aplicada nos Estados Unidos. É plenamente possível acelerar esse rito no Brasil, mas não foi o que ouvimos do ministro. Por que esperarmos mais dois meses? Saio frustrado com isso. Outros países estão vacinando, agências sérias estão aprovando, tem que reduzir este prazo, assinalou o governador em entrevista à Globo News, lembrando que entre 700 e 800 morrem diariamente no Brasil vítimas da Covid-19.

Na avaliação de Casagrande, o ministro Pazuello pode estar se protegendo, já que todas as definições precisarão passar pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro. Em outubro, Pazuello, também num reunião com governadores, disse que o governador federal compraria todas as doses da vacina chinesa Coronavac, mas no dia seguinte foi desautorizado pelo presidente.

Da última vez foi complicado (em outubro), então, na minha visão, ele está se protegendo. Embora a demanda seja evidente, disse que comprará todas as vacinas necessárias caso haja demanda. Coloca a palavra demanda, na minha interpretação, para se defender, afinal, tem que validar tudo com o presidente, pontua o governador.

Casagrande, também afirmou à Globo News que, além da agilidade, os governadores cobraram do ministro que o governo federal assuma a coordenação da vacinação em todo território nacional. Seria muito ruim prazos diferentes num mesmo país, um brasileiro melhor que o outro. Se acontecer isso, o presidente se fragiliza muito.

COMPRA DE TODAS AS VACINAS

Em um vídeo encaminhado por sua assessoria, posteriormente a reunião, o governador destacou ainda que foi solicitado ao ministro da Saúde que o governo federal adquira todas as vacinas que estiverem aprovadas pela Anvisa. Ou as que tenham sido aprovadas por uma outra instituição reconhecida internacionalmente, de outro país, assinalou.

Casagrande observou que foi pedido mais agilidade por parte da Anvisa e do governo federal. Estamos perdendo muitas pessoas todos os dias, e estamos numa fase crescente da pandemia, no mundo e aqui no Brasil, destacou.

Outro ponto considerado importante por Casagrande é que o governo federal passe informações, com clareza, para a sociedade brasileira. A comunicação é fundamental para que os brasileiros possam ter segurança de quando terão a vacina e isso possa anunciar também uma solução a Covid-19", disse.

ES AVALIA PROPOSTA DE LABORATÓRIOS

Disse ainda que os Estados têm pressionado para que seja anunciada a aquisição de qualquer vacina aprovada pela Anvisa. Diante disto, pretendemos esperar um pouco mais. Nós, particularmente, não pretendemos adotar nenhuma vacina específica no momento. Estamos conversando com Pfizer, com Moderna, com algumas outras empresas. Mas o foco principal é ter o governo federal coordenando esse trabalho", afirmou.