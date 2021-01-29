Joana Ornelas dos Santos, de 102 anos, é moradora do Lar do Idoso Avedalma Crédito: Claudio Postay

Dando sequência à campanha de imunização contra o novo coronavírus no Espírito Santo , o governo do Estado planeja iniciar a vacinação de pessoas acima de 90 anos de idade, que não estão em instituições de longa permanência, em fevereiro.

O grupo é um dos que mais tem chances de desenvolver a forma grave da Covid-19, e a expectativa é de que cerca de 20 mil idosos nesta faixa etária sejam vacinados.

Your browser does not support the audio element. ES vai vacinar 20 mil idosos acima de 90 anos a partir de fevereiro

Até então, os únicos idosos imunizados no Estado são os que estão internados em instituições de longa permanência, contemplados no grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação, conforme parâmetros estabelecidos pelo governo federal;

Deste o dia 18, até o início da noite desta sexta-feira (29), 50.945 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em território capixaba, entre idosos e deficientes institucionalizados, índigenas aldeados e trabalhadores da saúde.

Somente a cobertura dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento à pandemia ainda não foi concluída; até o momento 72% foram imunizados, segundo dados do “vacinômetro” do Painel Covid, da Sesa.