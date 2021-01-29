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Covid-19

ES vai vacinar 20 mil idosos acima de 90 anos a partir de fevereiro

Até então, os únicos idosos imunizados no Estado são os que estão internados em instituições de longa permanência, contemplados no grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 jan 2021 às 19:27

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:27

Joana Ornelas dos Santos, de 102 anos, sendo vacinada contra o coronavírus
Joana Ornelas dos Santos, de 102 anos, é moradora do Lar do Idoso Avedalma Crédito: Claudio Postay
Dando sequência à campanha de imunização contra o novo coronavírus no Espírito Santo, o governo do Estado planeja iniciar a vacinação de pessoas acima de 90 anos de idade, que não estão em instituições de longa permanência, em fevereiro. 
O grupo é um dos que mais tem chances de desenvolver a forma grave da Covid-19, e a expectativa é de que cerca de 20 mil idosos nesta faixa etária sejam vacinados.
ES vai vacinar 20 mil idosos acima de 90 anos a partir de fevereiro
A informação foi confirmada ao final desta tarde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), segundo a qual, "foi pactuado junto ao Ministério da Saúde a inclusão do público-alvo acima de 90 anos na vacinação contra a Covid-19. A Resolução está sendo produzida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da Sesa."

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Até então, os únicos idosos imunizados no Estado são os que estão internados em instituições de longa permanência, contemplados no grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação, conforme parâmetros estabelecidos pelo governo federal;
Deste o dia 18, até o início da noite desta sexta-feira (29), 50.945 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em território capixaba, entre idosos e deficientes institucionalizados, índigenas aldeados e trabalhadores da saúde.
Somente a cobertura dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento à pandemia ainda não foi concluída; até o momento 72% foram imunizados, segundo dados do “vacinômetro” do Painel Covid, da Sesa.
Entre doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, e da Covishield, da farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford, o Espírito Santo recebeu, até agora, 153.020 unidades da vacina, destinadas à primeira e a segunda aplicação dos imunizantes. Quem já recebeu a primeira dose da Coronavac, por exemplo, receberá o reforço já em fevereiro.

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