Como fica a vacinação contra Covid para alérgicos e doentes em tratamento?

Depende da doença autoimune e do tratamento que está sendo realizado. Nesses casos, o ideal é consultar o médico para avaliar caso a caso. Segundo os médicos, em geral, pessoas em tratamento de radioterapia ou quimioterapia para qualquer tipo de câncer não costumam tomar qualquer tipo de vacina porque a doença ativa e o tratamento debilitam o sistema imunológico. Pessoas transplantadas também não têm indicação de vacinação, porque, após o procedimento tomam imunossupressores, isto é, medicamentos que alteram o sistema de defesa do corpo humano. No entanto, pessoas HIV positivas em tratamento com coquetel de medicamentos podem tomar a vacina contra o coronavírus porque a terapia retroviral faz com que a pessoa tenha o sistema imunológico perfeitamente normal. Já a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) considera que a decisão pela vacinação de pessoas com enfermidades reumáticas deverá ser tomada individualmente, analisando cada caso. Segundo a SBR, pacientes com doenças reumatóides autoimunes não estão entre os grupos de risco da Covid-19, sendo assim, a maior parte deles tem indicação para se vacinar.