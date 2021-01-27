Governo do ES define ordem de vacinação com as doses de Oxford

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) já definiu como será a "fila" entre os profissionais da saúde que receberão as 35.500 doses do imunizante produzido pela Universidade Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. As vacinas chegaram ao Estado no último domingo (24).

Seguindo o Plano Operacional da Estratégia de Vacinação Contra a Covid-19 do Estado, a Sesa publicou a ordem de imunização dos profissionais da saúde no Diário Oficial desta quarta-feira (27):

100% da Atenção Primária em Saúde (funcionários de Unidades Básicas de Saúde); 100% dos Hospitais e maternidades;

Laboratórios: Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN) e demais laboratórios que fazem RT-PCR, exame que diagnostica a Covid-19;

Trabalhadores da Subsecretaria da Vigilância em Saúde envolvidos em investigações epidemiológicas de campo relacionadas à Covid-19;

Demais trabalhadores da saúde.



De acordo com Danielle Grilo, do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, o Espírito Santo tem 124.416 trabalhadores da área da saúde.

"Lembrando aqui que incluiu os das redes privada e particular e que não estamos falando de categoria profissional. Como não temos vacina para todo mundo ainda, num primeiro momento a prioridade será aos trabalhadores de áreas assistenciais", pontuou.

Danielle explicou que o Ministério da Saúde encaminhou para cada estado, até agora, doses suficientes para atender 100% da população indígena, 100% dos idosos e acamados em instituições de longa permanência e 64% dos trabalhadores da saúde.

A perspectiva é vacinar - com as doses de Oxford e também da Coronavac - 79.626 trabalhadores da área nesse primeiro momento.

"Os dois primeiros grupos foram atendidos. Agora, vamos ter que priorizar dentro do público alvo para atender a totalidade na medida que mais vacinas forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Acreditamos que vamos conseguir vacinar pelo menos os trabalhadores das unidades básicas e hospitais aqui do Estado", pontuou Grilo.

O lote de 35,5 mil vacinas da Oxford será terão todas suas doses utilizadas de uma só vez, diferentemente dos lotes da Coronavac que tiveram o quantitativo para as segundas doses reservado para que seja aplicado entre 14 e 28 dias após a primeira.