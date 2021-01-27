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Profissionais de saúde

Governo do ES define ordem de vacinação com as doses de Oxford

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) já definiu como será a "fila" entre os profissionais da saúde que receberão as 35.500 doses do imunizante

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 20:01

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

27 jan 2021 às 20:01
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) já definiu como será a "fila" entre os profissionais da saúde que receberão as 35.500 doses do imunizante produzido pela Universidade Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. As vacinas chegaram ao Estado no último domingo (24).
Seguindo o Plano Operacional da Estratégia de Vacinação Contra a Covid-19 do Estado, a Sesa publicou a ordem de imunização dos profissionais da saúde no Diário Oficial desta quarta-feira (27): 
  1.  100% da Atenção Primária em Saúde (funcionários de Unidades Básicas de Saúde);
  2. 100% dos Hospitais e maternidades;
  3. Laboratórios: Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN) e demais laboratórios que fazem RT-PCR, exame que diagnostica a Covid-19;
  4. Trabalhadores da Subsecretaria da Vigilância em Saúde envolvidos em investigações epidemiológicas de campo relacionadas à Covid-19;
  5. Demais trabalhadores da saúde.
De acordo com Danielle Grilo, do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, o Espírito Santo tem 124.416 trabalhadores da área da saúde.
"Lembrando aqui que incluiu os das redes privada e particular e que não estamos falando de categoria profissional. Como não temos vacina para todo mundo ainda, num primeiro momento a prioridade será aos trabalhadores de áreas assistenciais", pontuou.
Danielle explicou que o Ministério da Saúde encaminhou para cada estado, até agora, doses suficientes para atender 100% da população indígena, 100% dos idosos e acamados em instituições de longa permanência e 64% dos trabalhadores da saúde. 
A perspectiva é vacinar - com as doses de Oxford e também da Coronavac - 79.626 trabalhadores da área nesse primeiro momento. 
"Os dois primeiros grupos foram atendidos. Agora, vamos ter que priorizar dentro do público alvo para atender a totalidade na medida que mais vacinas forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Acreditamos que vamos conseguir vacinar pelo menos os trabalhadores das unidades básicas e hospitais aqui do Estado", pontuou Grilo. 
O lote de 35,5 mil vacinas da Oxford será terão todas suas doses utilizadas  de uma só vez, diferentemente dos lotes da Coronavac que tiveram o quantitativo para as segundas doses reservado para que seja aplicado entre 14 e 28 dias após a primeira.
"O motivo é que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Oxford é de três meses e o Ministério da Saúde e a Fiocruz garantiram que haverá vacinas para os Estados nesse espaço de tempo", explicou Danielle Grilo.

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