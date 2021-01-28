Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças, tomou a vacina contra Covid-19 da Oxford-Astrazeneca Crédito: Fernando Madeira

A palavra vacina relaciona-se à vaca. Sua origem é explicada pelos experimentos pioneiros de Edward Jenner no século XVIII, ao observar que trabalhadores rurais que lidavam com gado, e, portanto, com varíola bovina, mais branda, eram muito menos suscetíveis à varíola humana, frequentemente mortal.

Jenner imunizou um garoto, com pústulas de uma ordenhadora de gado, Sarah Nelms, que tinha apresentado a varíola bovina, e o resto é História. As vacinas são responsáveis pelas maiores conquistas da humanidade. Minha geração conviveu com sequelas de poliomielite, que os jovens de hoje não vivenciam. Quantas mortes por tétano foram evitadas? A mortalidade de crianças caiu muito com imunização em massa. Não vou cansar o leitor com mais exemplos.

Nosso país tem uma sólida tradição em vacinas. O Programa Nacional de Imunizações é uma das joias preciosas do SUS. Após três ministros de Saúde em dois anos, e uma horda de invasões bárbaras de pessoas estranhas ao meio, várias incertezas afligem todos que sempre respeitaram e acreditaram no PNI. Os desacertos em cronogramas, interferência “política” em grupos prioritários e um certo descaso oficial com as vacinas de Covid preocuparam bastante até aqui.

Várias vacinas estão disponíveis no mundo para o novo coronavírus , outras estarão disponíveis em breve, o que traz um enorme alento para 2021! Claro que existem ainda muitas incertezas. Não sabemos quanto tempo dura a imunidade de cada vacina, a comparação de eficácia entre elas é complexa, porque são desenhos distintos, sem comparação com um padrão ouro entre elas, que ainda não existe.

Não importa agora! Precisamos vacinar em massa, o mais rápido possível! Precisamos incorporar mais vacinas ou aumentar rapidamente o quantitativo das que temos! Apostar na imunidade de rebanho pela doença não deu certo em nenhum lugar e em nenhum modelo.