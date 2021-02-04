Capitais já vacinam idosos com mais de 75 anos contra a Covid-19

Em Vitória, pessoas com 90 anos ou mais serão vacinadas a partir de sexta-feira (5) Crédito: BRASÍLIA, VACINAÇÃO DE IDOSOS POR DRIVE-THRU

Depois dos profissionais de saúde, que ainda estão sendo imunizados, algumas capitais brasileiras começaram já no final de janeiro ou iniciarão em breve a vacinação de idosos contra a Covid-19. Em São Paulo, a campanha para idosos está marcada para esta segunda-feira (8).

Uma das mais adiantadas, Recife iniciou a imunização a partir de 85 anos no dia 26 de janeiro. Não há previsão para divulgação de novo cronograma por faixas etárias.

Até o dia 1º de fevereiro, 9.533 pessoas nessa faixa etária haviam recebido o imunizante produzido pela Oxford/AstraZeneca na capital pernambucana. No total, incluindo profissionais da saúde, idosos com mais de 60 anos em asilos e pessoas com deficiência em casas inclusivas, 25.706 recifenses foram vacinados.

No dia 27 de janeiro, foi a vez de Fortaleza (CE), que escolheu dar a vacina a partir de uma faixa etária menor: a imunização foi aberta a pessoas a partir de 75 anos, mas aquelas com idade superior tinham prioridade na fila. Nesta terça (2), a prefeitura iniciou a vacinação na modalidade drive-thru, mas também mediante cadastro prévio.

Dois dias depois, Manaus, que protagonizou cenas de falta de oxigênio nas unidades de saúde no início do ano, começou a imunizar pessoas com mais de 80 anos.

Nesta semana, idosos passaram a receber a vacina contra o coronavírus em capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho. A capital de Rondônia enfrenta colapso na saúde e precisou transferir pacientes para outros estados, mas mesmo assim se encontra com 100% dos leitos ocupados nesta semana.

No Rio, a vacinação dos idosos de 75 anos ou mais já começou e deve ser concluída até o fim de fevereiro. Cada semana do mês inclui uma faixa etária, e cada dia corresponde a uma idade. Nesta semana é a vez dos idosos de 90 anos ou mais, na próxima, dos de 85 anos ou mais, e assim por diante.

Em março, a prefeitura quer aplicar as doses nos cariocas a partir de 60 anos, mas isso ainda dependerá do recebimento de novas remessas. Seguindo a ordem de prioridades, o Rio também já vacinou grupos como profissionais de saúde (da linha de frente e acima de 60 anos), idosos asilados e indígenas aldeados.

Ainda não há previsão de quando começam a ser vacinados idosos em Belo Horizonte, nas três capitais do Sul e e em Cuiabá, Teresina e Macapá.

ONDE JÁ COMEÇOU OU VAI COMEÇAR A VACINAÇÃO DE IDOSOS

São Paulo: Vacinação de pessoas com 90 anos ou mais começa no dia 8, e acima de 85 anos, no dia 15

Rio de Janeiro: vacinação de idosos de 75 anos iniciada, deve ser concluída até o fim de fevereiro

Recife: Vacinação de pessoas com mais de 85 anos iniciada no dia 26 de janeiro. Sem previsão para cronograma por faixas etárias.

Fortaleza: Desde o dia 27 de janeiro, Desde o dia 27 de janeiro, idosos acima de 75 anos são vacinados mediante cadastramento prévio. Os mais idosos têm prioridade.

Vitória: Pessoas com 90 anos ou mais, a partir de sexta-feira (5) https://www.vitoria.es.gov.br/vacinometro/fases-da-vacinacao

Manaus: acima de 80 anos a partir de 29 de janeiro; 75 a 79 anos a partir de 31 de janeiro; 70 a 74 anos a partir de 10 de fevereiro; acima de 80 anos a partir de 29 de janeiro; 75 a 79 anos a partir de 31 de janeiro; 70 a 74 anos a partir de 10 de fevereiro; não há previsão para os grupos seguintes .

Belém: idosos acima de 85 anos a partir de quarta (3); não há previsão para início da vacinação das demais faixas etárias

Rio Branco: pessoas acima de 80 anos acamados a partir de terça (2); não há previsão para o início da vacinação nos demais grupos etários.

Porto Velho: Vacinação de idosos com mais de 80 anos iniciada nesta terça (2). Sem previsão para cronograma por faixas etárias

Boa Vista: Vacinação de pessoas com mais de 90 anos iniciada nesta quarta (3). Sem previsão para cronograma por faixas etárias

Campo Grande: a partir de 99 anos, dia 1º; a partir de 98 anos, dia 2; 97, 96, 95 e 94 anos, dia 3; 93 e 92 anos, dia 4; 91 e 90 anos, dia 5; todas as pessoas a partir de 90 anos, dia 6; 89 e 88 anos, dia 8; 87 e 86 anos, dia 9; 85 e 84 anos, dia 10; 83 e 82 anos, dia 11; 81 e 80 anos, dia 12; todas as pessoas a partir de 80 anos, dia 13. a partir de 99 anos, dia 1º; a partir de 98 anos, dia 2; 97, 96, 95 e 94 anos, dia 3; 93 e 92 anos, dia 4; 91 e 90 anos, dia 5; todas as pessoas a partir de 90 anos, dia 6; 89 e 88 anos, dia 8; 87 e 86 anos, dia 9; 85 e 84 anos, dia 10; 83 e 82 anos, dia 11; 81 e 80 anos, dia 12; todas as pessoas a partir de 80 anos, dia 13. http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/prefeitura-inaugura-sistema-drive-thru-para-vacinacao-de-idosos-contra-a-covid-19/

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