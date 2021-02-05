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"Da minha parte ninguém vai me representar na Anvisa", diz Bolsonaro

Na live de Bolsonaro, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torre, foi questionado sobre qual seria o limite para flexibilizar os procedimentos de aprovação da vacina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:26

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:26

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de live semanal Crédito: Alan Santos/PR
Após o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), falar em "enquadrar" a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o presidente da República Jair Bolsonaro convocou o presidente da agência, Antônio Barra Torre, para participar de sua live semanal e negou que interfira no órgão regulador. "Eu não interfiro em agência nenhuma", disse Bolsonaro. "Da minha parte ninguém vai me representar na Anvisa".
A participação de Barra Torre é uma sinalização ruim para Barros, deputado indicado pelo Centrão para ser o interlocutor entre a Câmara e o Palácio do Planalto. Em entrevista ao Estadão, o parlamentar disse que iria pressionar politicamente a diretoria da agência a eliminar exigências e agilizar a aprovação de vacinas contra a Covid-19. O líder de Bolsonaro afirmou que os diretores da Anvisa estão "fora da casinha" e "nem aí" para a pandemia.
Mais tarde, Torres, reagiu. "Que enquadramento é esse que o deputado se refere? Ele está no dever de formalizar uma denúncia no canal competente ou se retratar. Acho que para ele não tem mais outra saída: Ou ele denuncia ou se retrata", disse.
Na live de Bolsonaro, Torres foi questionado sobre qual seria o limite para flexibilizar os procedimentos de aprovação da vacina. "É o da segurança e eficácia", afirmou. "Nós podemos reduzir uma série de procedimentos, deixar mais útil, mais ágil, mas nunca abrindo mão da segurança", disse.
Ainda nesta quinta-feira (4), na Câmara, Barros disse respeitar o trabalho da Anvisa, mas que iria exigir agilidade.

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