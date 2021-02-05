No novo mapa de risco divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (5), oito municípios voltaram ao nível mais baixo de transmissão da Covid-19. Agora são 30 representados pela cor verde no mapa do Espírito Santo, apontando melhoria em seus indicadores. Por outro lado, Guarapari, Anchieta e Montanha ainda permanecem no risco alto devido ao número de casos e mortes registrado.
As medidas qualificadoras, que devem ser adotadas nos municípios conforme o risco, são válidas de segunda-feira (8) até o domingo de Carnaval (14). Mas, independentemente da classificação, nenhuma cidade pode promover festa para os foliões nesse período devido à pandemia.
Para classificar os municípios, a matriz de risco de convivência considera o coeficiente de casos ativos dos últimos 28 dias, quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Além disso, também é observada a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.
Mais oito municípios voltam ao risco baixo de Covid no ES; veja o mapa
RISCO
Os municípios em risco baixo estão distribuídos nas diversas regiões do Estado. São eles: Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibitirama, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã e Vila Pavão.
No risco moderado são 45 cidades, entre as quais Ponto Belo que, no mapa vigente, está no nível alto. Confira os demais: Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Aracruz, Baixo Guandu, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Iúna, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.