No mapa da próxima semana, mais municípios estarão em risco baixo de transmissão Crédito: Governo do ES/Divulgação

Para classificar os municípios, a matriz de risco de convivência considera o coeficiente de casos ativos dos últimos 28 dias, quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Além disso, também é observada a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.

Your browser does not support the audio element. Mais oito municípios voltam ao risco baixo de Covid no ES; veja o mapa

RISCO

Os municípios em risco baixo estão distribuídos nas diversas regiões do Estado. São eles: Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibitirama, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã e Vila Pavão.