Covid-19: ES vai receber mais 50 mil novas doses de Coronavac

O Espírito Santo já recebeu um pouco mais de 117 mil doses da Coronavac desde o início da imunização, em janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma nova remessa da Coronavac está programada para chegar ao Espírito Santo entre esta sexta (5) e segunda-feira (8). A estimativa apresentada pelo governo federal à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta a distribuição de cerca de 50 mil novas doses do imunizante, que será usado em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação.

O secretário Nésio Fernandes afirma que o quantitativo e o cronograma de entrega ainda não foram formalizados pelo Ministério da Saúde , porém os indicativos demonstram que até o início da próxima semana as vacinas estarão disponíveis no Estado.

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Diante dessa previsão, o governo decidiu antecipar a imunização de idosos com 90 anos ou mais, e começou a distribuir aos municípios a Coronavac que já estava no estoque da Sesa e havia sido reservada para a segunda dose do grupo prioritário que já vem sendo vacinado com esse imunizante.

O Espírito Santo já havia recebido pouco mais de 117 mil doses da Coronavac em dois lotes.

A Sesa acrescenta, por meio da assessoria, que enquanto não havia garantia de que o ministério iria enviar essa nova remessa, o Estado precisava manter a vacina guardada porque há um intervalo máximo de quatro semanas para aplicação da primeira e segunda doses da Coronavac, ou, do contrário, o ciclo de imunização fica incompleto.

A vacinação da população da faixa etária a partir de 90 anos estava programada para quando chegasse o novo lote da Corovac, mas foi possível antecipar a imunização nesta nova estratégia: esses idosos começam a receber a vacina com o que estava reservado, e as pessoas que já foram imunizadas anteriormente, como profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento à Covid-19 e internos de asilos e instituições psiquiátricas, vão ter a segunda dose assim que chegar a nova remessa.

Além das cerca de 50 mil doses que chegam nos próximos dias, Nésio Fernandes diz que outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo.