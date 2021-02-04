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Imunização

Covid-19: ES vai receber mais 50 mil novas doses de Coronavac

Estimativa é que remessa de imunizante possa chegar até segunda-feira (8); vacina será usada em idosos e trabalhadores da saúde
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 fev 2021 às 18:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:47

Vacina Coronavac
O Espírito Santo já recebeu um pouco mais de 117 mil doses da Coronavac desde o início da imunização, em janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma nova remessa da Coronavac está programada para chegar ao Espírito Santo entre esta sexta (5) e segunda-feira (8). A estimativa apresentada pelo governo federal à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta a distribuição de cerca de 50 mil novas doses do imunizante, que será usado em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação. 
O secretário Nésio Fernandes afirma que o quantitativo e o cronograma de entrega ainda não foram formalizados pelo Ministério da Saúde, porém os indicativos demonstram que até o início da próxima semana as vacinas estarão disponíveis no Estado. 
Covid-19 - ES vai receber mais 50 mil novas doses de Coronavac
Diante dessa previsão, o governo decidiu antecipar a imunização de idosos com 90 anos ou mais, e começou a distribuir aos municípios a Coronavac que já estava no estoque da Sesa e havia sido reservada para a segunda dose do grupo prioritário que já vem sendo vacinado com esse imunizante. 
O Espírito Santo já havia recebido pouco mais de 117 mil doses da Coronavac em dois lotes.
A Sesa acrescenta, por meio da assessoria, que enquanto não havia garantia de que o ministério iria enviar essa nova remessa, o Estado precisava manter a vacina guardada porque há um intervalo máximo de quatro semanas para aplicação da primeira e segunda doses da Coronavac, ou, do contrário, o ciclo de imunização fica incompleto. 

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A vacinação da população da faixa etária a partir de 90 anos estava programada para quando chegasse o novo lote da Corovac, mas foi possível antecipar a imunização nesta nova estratégia: esses idosos começam a receber a vacina com o que estava reservado, e as pessoas que já foram imunizadas anteriormente, como profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento à Covid-19 e internos de asilos e instituições psiquiátricas, vão ter a segunda dose assim que chegar a nova remessa.
Além das cerca de 50 mil doses que chegam nos próximos dias, Nésio Fernandes diz que outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo. 
À medida que os imunizantes forem chegando, a Sesa vai ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde, hoje em 72%, e também atender outras faixas etárias da população idosa. Na primeira fase da campanha de vacinação, deverão ser contempladas as pessoas com 75 anos ou mais. 

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