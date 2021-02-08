Cuidadora faz bilhete carinhoso para "vovó" esperar por vacina no ES

A autônoma Ariana Oliveira Pavan, de 33 anos, cuida da avó do namorado, a pensionista Marly Duarte Aguiar, de 85 Crédito: Acervo pessoal

No meio de tanta notícia desanimadora, grande números de casos confirmados por dia e mortes por Covid-19 não só no Espírito Santo , mas em várias partes do Brasil e do mundo, ainda há quem tire um tempinho do dia para ser gentil, paciente e carinhoso com o próximo. A autônoma Ariana Oliveira Pavan, de 33 anos, cuida da avó do namorado, a pensionista Marly Duarte Aguiar, de 85, que aguarda com ansiedade para tomar a vacina contra o novo coronavírus , e Ariana arranjou um jeito prático e especial de avisar para a "vovó" que é preciso esperar.

Em um post no Twitter, Ariana conta que já tem algumas semanas que dona Marly está com grandes expectativas para ser imunizada, e que por pelo menos três dias seguidos ela chegou em casa e se deparou com Marly arrumada, de batom vermelho, pronta para ir tomar "a bendita vacina". "Ela está ruim de memória, preciso escrever algumas coisas tirando todas as dúvidas que ela costuma ter", contou. Na rede social, Ariana postou uma foto do bilhete que escreveu para a avó do namorado e, no final, dona Marly escreveu de próprio punho "Ariana: meu anjo da guarda". (veja abaixo)

Já tem algumas semanas que Marly tá bem ansiosa com a vacinação. Assiste muitos noticiários e as informações se embaralham na cabecinha dela.



Foram pelos menos 3 dias seguidos eu chegando e ela, prontinha, me esperando pra gente tomar a bendita vacina.



(tá vendo, @GovernoES?!) — the life snake. (@ComoDizAriana) February 5, 2021

Cheguei hoje e me deparei com essa observação dela ❤️



(@Casagrande_ES, agiliza o negócio aí que a vovó de quase 86 anos não se aguenta mais!) pic.twitter.com/058CWlIyxR — the life snake. (@ComoDizAriana) February 5, 2021

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Ariana contou que acompanha Marly diariamente desde 2017. "Não trabalho na minha área. A família pediu para que eu acompanhasse a Marly no dia a dia, em consultas médicas, supermercado, atividades e ficar com ela em casa, porque ela mora sozinha", disse.

O esquecimento, Ariana explica que não é devido a nenhuma doença — e sim à idade. Marly faz 86 anos em julho. "Ela assiste muito jornal e esquece as coisas. Ela achava que amanhã, sempre amanhã, ela iria tomar a vacina. Não tem noção do dia que é amanhã. Isso estava se repetindo muito. Por três dias cheguei lá e ela estava com roupa de sair, batom vermelho, bolsa em cima da mesa, carteirinha do SUS, máscara e óculos escuros", contou a autônoma.

"Eu moro com o neto dela e a gente sempre brincava: será que vovó Marly vai estar esperando para tomar vacina hoje de novo? " Ariana Oliveira Pavan - Autônoma

Ariana diz que resolveu escrever o recado por conta da ansiedade da avó do namorado. "Por conta dos esquecimentos, eu deixo vários recados espalhados em casa. A expectativa dela é grande, está bem ansiosa e eu tento explicar como é a fila, questão das prioridades, idade. Na cabecinha dela, ela imagina que temos que ir para o posto e ficar literalmente em uma fila. Aí eu explico do agendamento, falo que não pode ter fila física. Ela fala pra todo mundo que eu sou mais que uma filha pra ela, sou uma mãe, o anjo da guarda", detalhou.

A autônoma explica que a expectativa era de que Marly fizesse parte de um dos primeiros grupos prioritários após os profissionais da saúde. "Só queremos agilidade, mais vacinas, é o que todos querem. Queremos que as pessoas mais velhas, da nossa família, sejam vacinadas logo. Estamos esperando", cobrou.

ORDEM DA VACINAÇÃO

Confira abaixo os grupos prioritários para recebimento da vacina contra a Covid-19: Há dois dias, o governo do Estado atualizou a lista da ordem da vacinação no Espírito Santo . A resolução, publicada no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira (3) e assinada pelo secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, apresentou 10 perfis que estão na frente na fila da imunização.