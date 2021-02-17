Escolas da rede municipal preparam volta às aulas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Reis

Your browser does not support the audio element. Como será o ensino híbrido nas escolas municipais da Grande Vitória

As prefeituras da Grande Vitória já definiram a data de retorno às atividades escolares durante o período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus . Muitas instituições de ensino não funcionavam desde março do ano passado.

Para cumprir as medidas de distanciamento social e cumprir com as regras estabelecidas nos protocolos das secretarias de Estado da Educação e da Saúde, as redes municipais vão adotar o modelo híbrido - com aulas presenciais e remotas, com o aluno em casa.

Em Vitória , as aulas serão retomadas no dia 1 de março. A Secretaria de Educação da Capital informou que o modelo híbrido consiste em aulas presenciais, nas escolas, e atividades educacionais complementares de apoio à aprendizagem feitas de forma remota por meio da plataforma AprendeVix ou dos cadernos impressos que deverão ser retirados pelas famílias nas escolas.

Em Vila Velha , o retorno está agendado para o dia 22 de fevereiro, no formato remoto. No entanto, as turmas do 9° ano do ensino fundamental e oitava série da Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltam dia 1 de março, no formato de ensino híbrido.

No município canela-verde, o formato de ensino híbrido está pautado na relação escola/aluno através da Plataforma Google For Education (Google Sala de aula), no qual o aluno que estiver naquela semana do revezamento, em casa, terá as suas atividades e conteúdos mediados na plataforma pelo professor, que contará com estrutura para produção dos materiais.

As atividades pedagógicas do calendário escolar em Cariacica serão retomadas no dia 22 de fevereiro. De acordo com a prefeitura, ações remotas já acontecem, com alcance de mais de 91% dos alunos, desde a suspensão das aulas presenciais em 2020. O município dispõe de canais de TV aberta para atender aos alunos que não têm acesso à internet.

Na Serra , o modelo híbrido será realizado com revezamento. Enquanto um grupo estuda presencialmente na unidade de ensino, na mesma semana, outro grupo recebe as tarefas em casa, por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). As aulas começam no dia 1º de março para as turmas do 8º e 9º anos do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na primeira etapa do retorno às aulas presenciais, no dia 1 de março, as escolas municipais de Guarapari irão atender os alunos em forma de revezamento, ou seja, dividindo os estudantes em dois ou mais grupos, obedecendo às normas de distanciamento.

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Aferição de temperatura será uma das medidas adotadas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Reis

VITÓRIA

A dinâmica das atividades presenciais e remotas será definida por cada escola. Sobre o controle, em cada unidade de ensino foi formado um comitê local de prevenção, responsável por elaborar um Plano Estratégico de Prevenção e Controle (PEPC), com base nos protocolos que foram desenvolvidos pela secretaria e nas portarias do governo do Estado.

A rede municipal de Vitória tem 102 escolas, sendo 53 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) e 49 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). O município contabiliza 25.363 alunos do ensino fundamental e 14.816 na educação infantil.

Veja o calendário escolar de Vitória





22 de fevereiro: retorno das aulas para todos os alunos da rede, ensino fundamental e educação infantil, em modelo híbrido com professores nas escolas e alunos em casa

1º de março: retorno presencial das turmas do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano

15 de março: retorno presencial das turmas do ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano

29 de março: retorno presencial das turmas do ensino infantil para alunos de 4 e 5 anos

Dispensers de álcool em gel estarão à disposição nas escolas de Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

SERRA

Com a adoção do modelo híbrido, a Serra terá estudantes na sala de aula e em casa. Quem estiver em sua residência, fará exercícios por meio das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). Nas semanas seguintes, os grupos revezam.

As APNPs serão elaboradas pelos professores, contendo orientações para o estudo. Cada escola organiza a metodologia e a intervenção pedagógica conforme a sua realidade e as orientações da Secretaria de Educação.

A prefeitura informou que não há previsão de instalação de câmeras na sala de aula, considerando que não haverá transmissão em tempo real porque as crianças estarão realizando as APNPs em suas residências.

No ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão matriculados 48.392 estudantes. Destes, cerca de 16.100 iniciam o ano no formato presencial, enquanto os demais iniciam de forma remota, até a data do seu revezamento. Na Educação Infantil, estão matriculados 22.619 crianças, todas iniciam de forma remota no dia 1 de março.

Confira o calendário escolar da Serra





1º de março: 8º e 9º anos - Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

15 de março: 6º e 7º anos - Ensino Fundamental

29 de março: 1º ao 5º ano - Ensino Fundamental





Creches

As atividades para alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) serão retomadas de forma remota no dia 1 de março, para todas as turmas.

Sala de aula na Serra antes da pandemia da Covid-19 Crédito: Jansen Lube/AcervoPMS

VILA VELHA

Os diretores das escolas, pedagogos, professores e os demais servidores da rede participam neste mês de um processo de formação continuada. A prefeitura informou que o formato de ensino híbrido está pautado na relação escola/aluno através da Plataforma Google For Education (Google Sala de aula).

O aluno que estiver naquela semana do revezamento, em casa, terá as suas atividades e conteúdos mediados na plataforma pelo professor, que contará com estrutura para produção dos materiais. O rodízio será semanal, obedecendo os protocolos de biossegurança da Covid-19.

O município conta com 49.278 alunos matriculados em 102 escolas. Uma pesquisa recente realizada junto às famílias revelou que 75% dos pais declararam que seus filhos retornarão às aulas no formato híbrido

Confira o calendário escolar de Vila Velha





22 de fevereiro: retorno no formato remoto

1 de março: retorno no formato de ensino híbrido, apenas para o 9° ano e oitava série do EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Escola municipal localizada no bairro Boa Vista II, em Vila Velha Crédito: Secom/PMVV

CARIACICA

Considerando a característica estrutural de cada escola, a rede terá, pelo menos, três perfis de escalonamento: 25%, 30% e 50% de alunos. Para cada condição haverá um planejamento de ensino híbrido específico. Os pais que desejarem poderão deixar os filhos em ensino remoto, mediante interação por meio das ferramentas oferecidas pela escola.

As atividades pedagógicas do calendário escolar serão retomadas no dia 22 de fevereiro. Em Cariacica, as atividades remotas já acontecem, com alcance de mais de 91% dos alunos, desde a suspensão das aulas presenciais em 2020.

Para a execução das atividades, o município explica que não haverá instalação de câmeras nas salas. A rede municipal de ensino tem um currículo e todas as mídias, seja TV, plataforma ou aplicativo, estarão alinhadas para que se possa, semanalmente, ter a disponibilização dos recursos alinhados para quem estiver na escola e quem estiver em casa, cumprindo as atividades remotas.

Para cada instrumento utilizado, haverá um monitoramento específico, mas o principal instrumento será o aplicativo #DeveremCasa, que visa, entre outras coisas, monitorar e garantir que todos os alunos tenham acesso aos conteúdos pedagógicos Para aqueles que não tiverem smartphone ou computador em casa, as escolas continuarão a entregar as atividades impressas.

Confira o calendário escolar de Cariacica





2 de março ensino fundamental II

16 de março: ensino fundamental I

30 de março: educação Infantil

As aulas serão retomadas no dia 2 de março Crédito: Divulgação/PMC

GUARAPARI

Na primeira etapa do retorno às aulas presenciais, para as turmas de idade obrigatória (a partir dos 4 anos – Pré I), as escolas municipais irão atender os alunos em forma de revezamento, ou seja, dividindo os estudantes em dois ou mais grupos, levando em consideração o quantitativo de alunos que deverão permanecer na escola obedecendo às normas de distanciamento.

O planejamento da semana de estudo será feito pelos professores. O material será enviado às famílias pelos meios digitais ou atividades impressas que deverão ser retiradas na escola. A rede municipal possui 64 escolas e 21.255 alunos.

Confira o calendário escolar de Guarapari





18 de fevereiro e 19 de fevereiro: comparecimento dos profissionais nas escolas para acolhimento e reunião geral





22 de fevereiro a 26 de fevereiro: planejamento das aulas em formato do ensino híbrido e formação/orientação dos profissionais





01 de março: retorno das aulas presenciais para o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e ensino fundamental I (3º, 4º e 5º anos) e para Educação de Jovens e Adultos (EJA), em revezamento semanal, média de presença de 50% dos alunos





08 de março: retorno às aulas presenciais ensino fundamental I (1º e 2º anos) e para a pré-escola (4 e 5 anos) em revezamento semanal, média de presença de 50% dos alunos, em respeito ao distanciamento necessário





15 de março: possível retorno dos alunos de 0 a 03 anos