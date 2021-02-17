ES registra mais 33 mortes e 926 novos casos de Covid

Coronavírus já foi responsável por mais de 6 mil mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.017. Na sequência, aparecem Serra (39.534), Vitória (33.924) e Cariacica (24.839).

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.109 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.610.