ES registra mais 33 mortes e 926 novos casos de Covid

O Espírito Santo registrou 33 mortes nesta quarta-feira (17), totalizando 6.209 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, foram identificados 926 novos casos, chegando a 312.614 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.017. Na sequência, aparecem Serra (39.534), Vitória (33.924) e Cariacica (24.839).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.109 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.610.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 294.568, sendo 613 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 939 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.