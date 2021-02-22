Passageiro será avisado por SMS se viajou com infectado pela Covid-19

Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin em coletiva da Sesa sobre a pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Saúde

governo do Espírito Santo definiu a estratégia de monitoramento de passageiros de transporte aéreo e terrestre que podem ter sido infectados pela Covid-19 durante viagens. Segundo o secretário do Estado de Saúde, Nésio Fernandes, a população será avisada via SMS, caso tenha viajado junto com alguém que estava contaminado pelo vírus.

Nésio informou, em coletiva de imprensa virtual nesta segunda-feira (22) , que uma portaria será publicada no Diário Oficial na sexta-feira (26) com a resolução, e as companhias de transporte aéreo e terrestre terão um prazo de uma semana a dez dias para se adequarem à nova regulamentação. O secretário adiantou que o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) já se preparou para receber os dados que serão enviados pela empresa e iniciar o rastreamento dos passageiros.

"Nesta semana, será publicada a portaria com a estratégia capixaba de monitoramento dos passageiros de transporte aéreo e intermunicipal e interestadual. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) já prepara todas as produções tecnológicas para poder receber a importação dos dados", disse Nésio.

O secretário detalhou que, a partir do colhimento desses dados, será possível identificar os passageiros, sejam eles capixabas ou não, que passaram pelo Espírito Santo e que foram contaminados pela doença. Com isso, como pontuou Nésio, será possível alertar via mensagem de texto, àqueles que tiveram contato com pessoas contaminadas pela Covid-19.

"Nós iremos, a partir do cruzamento desses dados, conseguir identificar os passageiros que tiveram resultado positivo para Covid e poderemos comunicar, por meio de SMS, os passageiros que viajaram com essas pessoas contaminados pela Covid-19. Nosso movimento é para poder alertar a população, orientar o povo capixaba, do risco iminente que todos corremos com a circulação (do vírus) na sociedade", afirmou.

A preocupação com o rastreamento de pessoas que vieram de outros estado e que tenham contraído o vírus é intesificada pela circulação de variantes do coronavírus no país. Nésio garantiu, porém, que ainda não foi identificada transmissão comunitária da nova cepa do vírus no Espírito Santo