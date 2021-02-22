Secretário de Saúde atualiza informações sobre a Covid-19 no ES

Nésio Fernandes concede, na manhã desta segunda-feira (22), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre a pandemia de coronavírus no Espírito Santo. O Estado já acumula 6.276 mortes por Covid-19 e mais de 300 mil casos de coronavírus.
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