Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo

Secretário de Saúde atualiza informações sobre a Covid-19 no ES

O Estado já acumula 6.276 mortes por Covid-19 e mais de 300 mil casos de coronavírus.

Publicado em 

22 fev 2021 às 09:12

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 09:12

Nésio Fernandes concede, na manhã desta segunda-feira (22), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre a pandemia de coronavírus no Espírito Santo. O Estado já acumula 6.276 mortes por Covid-19 e mais de 300 mil casos de coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

nesio fernandes SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados