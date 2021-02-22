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Escola no ES suspende aulas presenciais após casos de Covid

Três servidores testaram positivo para Covid-19 e outros três aguardam resultado dos exames em uma escola de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 fev 2021 às 12:53

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:53

Três servidores testaram positivo para Covid-19 e outro três aguardam resultado dos exames
Com casos de Covid, escola suspende aulas por 15 dias em cidade do ES Crédito: Redes Sociais
Uma escola estadual em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, está com as aulas presenciais suspensas depois que três servidores confirmaram casos de Covid-19. Além das três confirmações, outros três casos de profissionais do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio (CEEFMTI) Elisa Paiva seguem em investigação.
A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Afonso Cláudio, que supervisiona a região onde está localizada a escola Elisa Paiva, explicou que a suspensão das aulas presenciais será por 15 dias.
A interrupção das aulas começou na última sexta-feira (19) e a previsão é que o retorno presencial seja realizado no dia 8 de março, com a presença do grupo B de alunos - a escola funciona com rodízio de grupos de alunos.
Ainda de acordo com a Superintendência, a medida foi preventiva, conforme orienta os protocolos da Secretaria da Educação (Sedu) em conjunto com a Secretaria da Saúde (Sesa). As decisões foram tomadas pela Vigilância Epidemiológica, seguindo os protocolos de segurança, como prevenção para interromper a linha de transmissão.
A escola informou que mantém as atividades remotas, por meio do Programa EscoLAR, e que a secretaria escolar, a coordenação e o setor pedagógico continuam com o atendimento presencial em horário normal.

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