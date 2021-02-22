Escola no ES suspende aulas presenciais após casos de Covid

Com casos de Covid, escola suspende aulas por 15 dias em cidade do ES Crédito: Redes Sociais

Uma escola estadual em Conceição do Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo , está com as aulas presenciais suspensas depois que três servidores confirmaram casos de Covid-19. Além das três confirmações, outros três casos de profissionais do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio (CEEFMTI) Elisa Paiva seguem em investigação.

A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Afonso Cláudio, que supervisiona a região onde está localizada a escola Elisa Paiva, explicou que a suspensão das aulas presenciais será por 15 dias.

A interrupção das aulas começou na última sexta-feira (19) e a previsão é que o retorno presencial seja realizado no dia 8 de março, com a presença do grupo B de alunos - a escola funciona com rodízio de grupos de alunos.