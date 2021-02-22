Escola no ES suspende aulas presenciais após casos de Covid

Uma escola estadual em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, está com as aulas presenciais suspensas depois que três servidores confirmaram casos de Covid-19. Além das três confirmações, outros três casos de profissionais do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio (CEEFMTI) Elisa Paiva seguem em investigação.
A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Afonso Cláudio, que supervisiona a região onde está localizada a escola Elisa Paiva, explicou que a suspensão das aulas presenciais será por 15 dias.
A interrupção das aulas começou na última sexta-feira (19) e a previsão é que o retorno presencial seja realizado no dia 8 de março, com a presença do grupo B de alunos - a escola funciona com rodízio de grupos de alunos.
Ainda de acordo com a Superintendência, a medida foi preventiva, conforme orienta os protocolos da Secretaria da Educação (Sedu) em conjunto com a Secretaria da Saúde (Sesa). As decisões foram tomadas pela Vigilância Epidemiológica, seguindo os protocolos de segurança, como prevenção para interromper a linha de transmissão.
A escola informou que mantém as atividades remotas, por meio do Programa EscoLAR, e que a secretaria escolar, a coordenação e o setor pedagógico continuam com o atendimento presencial em horário normal.