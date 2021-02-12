Covid-19: dados de infectados que viajaram para o ES serão rastreados

A Sesa vai rastrear turistas infectados por novas cepas da Covid-19 que vieram ao Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sesa

Por conta da proliferação das novas cepas do coronavírus ao redor do Brasil, a Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ) vai fazer um monitoramento das pessoas que foram infectadas pela Covid-19 e que viajaram para o Espírito Santo . A pasta espera que, até o final do mês, seja possível identificar esses passageiros e orientar as pessoas que tiveram contato com estes turistas.

Segundo o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, foi realizada uma reunião com as companhias de transportes aéreo e terrestre, que concordaram em colaborar para o rastreamento dessas pessoas infectadas. Nésio acredita que, a partir de março, será possível ter mais detalhes destes dados.

"Tivemos uma reunião com todas empresas de transporte terrestre e aérea e todas concordaram em colaborar para construir uma aplicação capaz de cruzar todos os pacientes que testarem positivo com pessoas que viajaram ao Estado do Espírito Santo. Até o final do mês, teremos essa integração madura para a partir de março cruzar essas informações para orientar pessoas que viajaram com quem estava contaminado", disse.

O secretário ainda ressaltou que o Estado fará uma barreira sanitária inteligente para rastrear a população e identificar pessoas que possam ter contraído a Covid-19 a partir do contato com os turistas contaminados. Nésio ainda fez um pedido para que as pessoas evitem viajar para outros estados e até mesmo dentro do Espírito Santo, por conta da circulação das novas cepas da doença.