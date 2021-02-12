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Covid-19

Secretário de Saúde atualiza situação da pandemia de Covid-19 no ES

Mais 24 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (11), totalizando 6.093 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19

Publicado em 

12 fev 2021 às 09:58

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 09:58

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concede, nesta sexta-feira (12), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre o enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo. Mais 24 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (11), totalizando 6.093 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.534 novos casos, chegando a 307.963 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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