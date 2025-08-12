Partido Político

Callegari pede ao TRE-ES para sair do PL após aval de Magno Malta

Deputado protocolou na Justiça Eleitoral, no início da noite desta terça-feira (12), a ação de desfiliação partidária

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:45

Deputado estadual Callegari (PL) no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O deputado estadual Wellington Callegari protocolou na Justiça Eleitoral, no início da noite desta terça-feira (12), a ação de justificação de desfiliação partidária. O objetivo é sair do PL, partido pelo qual foi eleito para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em 2022.

Na ação, é informado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sobre a existência de uma carta de anuência do partido, liberando o parlamentar a sair da legenda sem a consequente perda do mandato. No Espírito Santo, o PL é presidido pelo senador Magno Malta. Callegari é filiado à sigla desde 2020.

Na peça judicial, o político diz que a desfiliação é fundamentada no artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 111/2021, que permite o desligamento de deputados estaduais de seus partidos sem perder o mandato quando há aval da agremiação ou outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei.

Na carta anexada ao processo, Magno Malta diz que o diretório do PL não tem interesse na manutenção do vínculo partidário com Callegari e que não reivindicará sua cadeira na Ales.

Projeto de disputar o Senado

Informações de bastidores do mercado político indicam que a saída do parlamentar da legenda comandada pelo senador capixaba teria a ver com o desejo de Callegari em disputar o Senado no pleito de 2026.

O intento do parlamentar iria de encontro aos projetos de Magno que, por sua vez, estaria construindo pré-candidatura de sua filha Maguinha Malta para uma das duas cadeiras destinadas a representantes do Espírito Santo no Senado.

Outra informação que corre nos bastidores é que Callegari, após confirmação de sua saída do PL, deverá integrar o Democracia Cristã. O objetivo seria consolidar seu projeto político para 2026. A reportagem tentou contato com o deputado na noite desta terça-feira (12), mas não obteve retorno até conclusão deste texto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta