Tribunal de Contas manda Serra explicar contrato de R$ 95,1 milhões

Uma decisão monocrática do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) determina que a Prefeitura da Serra encaminhe explicações, no prazo de cinco dias, sobre supostas irregularidades em um contrato estimado em mais de R$ 95 milhões, que seria para manutenção de áreas verdes, de praças e parques, mas que estaria sendo usado para realização de obras, segundo denúncias que chegaram à Corte.
A determinação, proferida pelo conselheiro Davi Diniz na quinta-feira (7), foi publicada no Diário de Contas da última sexta-feira (8) e é fruto de representação do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), feita no último dia 17. Além do certame de R$ 95.144.189,20, o parlamentar questiona o prazo de 24 meses de vigência da prestação de serviço.
Procurada para comentar a decisão do TCE-ES, a Prefeitura da Serra informou, via assessoria de imprensa, que “o município não foi notificado sobre o processo até o momento e está, como sempre, disponível para prestar quaisquer esclarecimentos que o Tribunal assim entender. O município reforça seu compromisso com a legalidade e transparência dos seus atos”.
Na representação acatada pela Corte, é alegada suposta irregularidade na execução do contrato 176/2023, celebrado com a empresa Emec Obras e Serviços S.A, especializada na prestação de serviços continuados de manutenção de áreas verdes, manutenção civil e paisagística de praças, parques, jardins, entre outras atividades.
A reportagem tentou contato com a companhia citada por meio do telefone disponível na base de dados da Receita Federal e por e-mail, mas não obteve retorno até a conclusão deste texto. O espaço segue aberto para as devidas manifestações.
Ao justificar o acolhimento da representação que mira o contrato firmado pela prefeitura, o conselheiro destaca, em sua decisão, que "foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade legais e regulamentares". Acrescenta ainda que a petição inicial foi redigida com clareza, apresentando informações sobre o fato, bem como "indicando a provável autoria e apontando circunstâncias e elementos de convicção".
A representação protocolada no TCE-ES lista como irregularidades no contrato os seguintes pontos:
O relator do processo aplicou à Prefeitura da Serra e à empresa as seguintes determinações:
