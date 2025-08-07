Celulares furtados são encontrados em loja na Serra

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:33
Um comerciante da Serra, de 27 anos, está sendo investigado por receptação após a polícia encontrar em sua loja, em Vila Nova de Colares, três celulares furtados. Tudo começou quando clientes do comerciante começaram a receber mensagens da polícia informando que os celulares comprados no local eram furtados. Além disso, havia informações de que o estabelecimento estaria comercializando aparelhos furtados de uma revenda oficial de operadora de telefonia localizada em um shopping de Vitória.
Na segunda-feira (4), policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial foram até o estabelecimento. O proprietário não estava presente no momento. Por telefone, ele informou que estava fora da cidade, mas que se apresentaria posteriormente à delegacia para prestar esclarecimentos. No local, apenas um funcionário foi encontrado e levado à unidade policial para prestar depoimento.
O boletim de ocorrência relata que há denúncias de que o comerciante adquiriu os aparelhos com a intenção de revendê-los.
Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, a loja possui CNPJ ativo e está com a inscrição regularizada.
O advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, que representa o comerciante, afirmou que seu cliente foi vítima de um golpe aplicado por um funcionário de uma grande loja de celulares. Segundo a defesa, esse funcionário alegava que os aparelhos seriam parte de um bônus por metas alcançadas e recebeu autorização para vendê-los.
“Sem desconfiar, o meu cliente passou a comprar os aparelhos. O funcionário da loja do meu cliente prestou depoimento. Esperamos que a polícia prenda o bandido quanto antes para que tudo seja devidamente esclarecido”, disse o advogado.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e que novas informações serão divulgadas em momento oportuno.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o