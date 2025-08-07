Comerciante investigado

Celulares furtados são encontrados em loja na Serra

Polícia encontrou celulares com registro de furto na loja e investiga se comerciante comprou os aparelhos para revenda. Defesa alega que ele foi vítima de um golpe

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:33

Um comerciante da Serra, de 27 anos, está sendo investigado por receptação após a polícia encontrar em sua loja, em Vila Nova de Colares, três celulares furtados. Tudo começou quando clientes do comerciante começaram a receber mensagens da polícia informando que os celulares comprados no local eram furtados. Além disso, havia informações de que o estabelecimento estaria comercializando aparelhos furtados de uma revenda oficial de operadora de telefonia localizada em um shopping de Vitória.

Na segunda-feira (4), policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial foram até o estabelecimento. O proprietário não estava presente no momento. Por telefone, ele informou que estava fora da cidade, mas que se apresentaria posteriormente à delegacia para prestar esclarecimentos. No local, apenas um funcionário foi encontrado e levado à unidade policial para prestar depoimento.

O boletim de ocorrência relata que há denúncias de que o comerciante adquiriu os aparelhos com a intenção de revendê-los.

Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, a loja possui CNPJ ativo e está com a inscrição regularizada.

O advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, que representa o comerciante, afirmou que seu cliente foi vítima de um golpe aplicado por um funcionário de uma grande loja de celulares. Segundo a defesa, esse funcionário alegava que os aparelhos seriam parte de um bônus por metas alcançadas e recebeu autorização para vendê-los.

“Sem desconfiar, o meu cliente passou a comprar os aparelhos. O funcionário da loja do meu cliente prestou depoimento. Esperamos que a polícia prenda o bandido quanto antes para que tudo seja devidamente esclarecido”, disse o advogado.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e que novas informações serão divulgadas em momento oportuno.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.

