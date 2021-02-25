Tyago Hoffmann assume Secretaria de Desenvolvimento, fundida à de Ciência e Tecnologia

Tyago Hoffmann, Secretario de Estado do Governo Crédito: Ricardo Medeiros

Mudanças no primeiro escalão do governo Casagrande. Até então secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann (PSB) assumirá a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, que será unificada com a de Ciência e Tecnologia.

No lugar dele, na Secretaria de Governo, quem assume é o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos), grande aliado do governador.

A professora e pesquisadora Cristina Engel de Alvarez, até então secretária de Ciência e Tecnologia, se tornará diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Por sua vez, o atual chefe da fundação, Denio Rebello Arantes, se tornará subsecretário estadual de Inovação.

Já Marcos Kneip Navarro, até então secretário de Desenvolvimento, assumirá uma diretoria no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que passa a ser presidido por Munir Abud.

Todos ficarão sob o guarda-chuva da pasta agora comandada por Hoffmann, uma supersecretaria que abarcará órgãos como a Fapes, o Bandes, a Aderes e a ES Gás.