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Reforma do secretariado

Tyago Hoffmann assume Secretaria de Desenvolvimento, fundida à de Ciência e Tecnologia

No lugar dele, o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel assume a Secretaria de Estado de Governo. Saiba também para onde vão  Cristina Engel de Alvarez e Marcos Kneip Navarro

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 19:33

Públicado em 

25 fev 2021 às 19:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Tyago Hoffmann, Secretario de Estado do Governo
Tyago Hoffmann, Secretario de Estado do Governo Crédito: Ricardo Medeiros
Mudanças no primeiro escalão do governo Casagrande. Até então secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann (PSB) assumirá a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, que será unificada com a de Ciência e Tecnologia.
No lugar dele, na Secretaria de Governo, quem assume é o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos), grande aliado do governador. 
A professora e pesquisadora Cristina Engel de Alvarez, até então secretária de Ciência e Tecnologia, se tornará  diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
Por sua vez, o atual chefe da fundação, Denio Rebello Arantes, se tornará subsecretário estadual de Inovação.
Já Marcos Kneip Navarro, até então secretário de Desenvolvimento, assumirá uma diretoria no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que passa a ser presidido por Munir Abud.
Todos ficarão sob o guarda-chuva da pasta agora comandada por Hoffmann, uma supersecretaria que abarcará órgãos como a Fapes, o Bandes, a Aderes e a ES Gás.
O secretariado ganha, assim, um perfil mais político.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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