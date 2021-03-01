Casagrande explica o que pretende com mudanças no governo

Que ele agregue dinamismo, a relação que ele tem com a sociedade capixaba e resultados, porque nós não perdemos nenhuma das pessoas que estão dando uma grande contribuição ao Estado. O Marcos Kneip (agora ex-secretário de Desenvolvimento), que era um extraordinário secretário, continuará contribuindo no Bandes, até porque o Bandes vai mudar o seu perfil. Vai se voltar para ser de fato uma agência de desenvolvimento do Estado. Vai continuar financiando projetos importantes, mas vai também capturar novos investimentos, novos investidores, facilitar e criar um bom ambiente de negócios. Então o Bandes será uma peça fundamental para o nosso desenvolvimento. O Munir Abud (novo diretor-presidente do Bandes) e o Marcos Kneip estão assumindo lá agora. O Marcos já tem muita experiência nessa busca de novos empreendimentos. E de novos investimentos para o Estado e vai exercer isso lá. Enquanto isso, a Cristina [Cristina Engel Alvarez, agora ex-secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação], que tem um perfil muito acadêmico, assume uma área que é muito do perfil dela, que é a Fapes. E o Denio [Denio Rebello Arantes, agora ex-diretor-presidente da Fapes] vem para ajudar o Tyago nessa área de inovação, onde recebe muitos elogios. Então as peças que nós mexemos foram trocadas para que trabalhem em áreas mais afins às suas características.