Com Covid-19, prefeito de Aracruz apresenta melhora e deixa a UTI

Segundo a assessoria da Prefeitura de Aracruz, o prefeito está se alimentando regularmente e tem apresentado melhora no seu quadro clínico geral e bom controle dos parâmetros laboratoriais. O vice-prefeito da cidade, Beto Vieira (PP), continua à frente do município interinamente.
EVOLUÇÃO DO QUADRO
Na segunda-feira (15), a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar. Na manhã de terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda. Ele estava isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, mas foi transferido para o Hospital Unimed Vitória na quarta-feira (17).
Na quinta-feira (18), o vice-prefeito de Aracruz, Beto Vieira (PP), assumiu interinamente o comando da prefeitura. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, tem que ser substituído e sucedido pelo vice.
Na segunda-feira (22), Coutinho foi transferido para um leito de UTI. Ele fazia uso de oxigênio suplementar, mas sem necessidade de intubação.
TRAJETÓRIA POLÍTICA
Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996. Coutinho foi eleito prefeito de Aracruz pela primeira vez em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).