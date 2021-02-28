AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Internado em Vitória

Com Covid-19, prefeito de Aracruz apresenta melhora e deixa a UTI

Dr. Coutinho (Cidadania) foi transferido para o quarto de um hospital particular em Vitória neste domingo (28). Segundo a prefeitura, ele tem apresentado melhora no seu quadro clínico geral

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 17:23

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 fev 2021 às 17:23
Dr. Coutinho (Cidadania) é prefeito de Aracruz
Dr. Coutinho (Cidadania) é prefeito de Aracruz. Crédito: Reprodução/Redes sociais
Internado em Vitória, o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (Cidadania), de 73 anos, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O político foi transferido neste domingo (28) para o quarto de um hospital particular na Capital.
O prefeito foi diagnosticado com Covid-19 em meados de fevereiro e, depois, foi transferido para Vitória.
Segundo a assessoria da Prefeitura de Aracruz, o prefeito está se alimentando regularmente e tem apresentado melhora no seu quadro clínico geral e bom controle dos parâmetros laboratoriais. O  vice-prefeito da cidade, Beto Vieira (PP), continua à frente do município interinamente.

EVOLUÇÃO DO QUADRO

Na segunda-feira (15), a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar. Na manhã de terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda. Ele estava isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, mas foi transferido para o Hospital Unimed Vitória na quarta-feira (17). 
Dr. Coutinho e Beta Vieira
Beto Vieira e Doutor Coutinho, vice-prefeito e prefeito de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz
Na quinta-feira (18), o vice-prefeito de Aracruz, Beto Vieira (PP), assumiu interinamente o comando da prefeitura. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, tem que ser substituído e sucedido pelo vice.
Na segunda-feira (22), Coutinho foi transferido para um leito de UTI. Ele fazia uso de oxigênio suplementar, mas sem necessidade de intubação. 

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996. Coutinho foi eleito prefeito de Aracruz pela primeira vez em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Com prefeito internado com Covid, vice assume interinamente a Prefeitura de Aracruz

Internado com Covid-19, prefeito de Aracruz apresenta melhora

Covid-19: prefeito de Aracruz é transferido para hospital em Vitória

Sem vagas de UTI para Covid em Aracruz, prefeito pode ser transferido para Vitória

Prefeito de Aracruz é internado após ser contaminado pelo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz ES Norte Prefeitura de Aracruz Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES
Caminhão invade casa após colisão e deixa moradora ferida em Jaguaré
Caminhão bate em carro e acaba invadindo casa em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados