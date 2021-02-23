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Internado em Vitória

Com Covid-19, prefeito de Aracruz é transferido para UTI

O prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (Cidadania), foi transferido para a UTI nesta segunda-feira (22). Coutinho agora recebe oxigênio para auxiliar na respiração

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 fev 2021 às 10:56
Dr. Coutinho (Cidadania) - prefeito de Aracruz
Dr. Coutinho (Cidadania) é prefeito de Aracruz Crédito: Assessoria da Prefeitura de Aracruz
Internado em Vitória, o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (Cidadania), de 73 anos, foi transferido para a UTI. Coutinho agora recebe oxigênio para auxiliar na respiração. A transferência ocorreu nesta segunda-feira (22). O prefeito foi diagnosticado com Covid-19 há pouco mais de uma semana e, depois, foi transferido para a Capital.
Segundo a assessoria da Prefeitura de Aracruz, localizada no Norte do Espírito Santo, o prefeito não deve receber alta durante os 14 dias de tratamento contra a doença, e o vice-prefeito da cidade, Beto Vieira (PP), deve continuar à frente do município interinamente.

EVOLUÇÃO DO QUADRO

Na segunda-feira (15), a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar. Na manhã de terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda. Ele estava isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, mas foi transferido para Unimed Vitória na quarta-feira (17). 
Na quinta-feira (18), o vice-prefeito de Aracruz, Beto Vieira (PP), assumiu interinamente o comando da prefeitura. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, tem que ser substituído e sucedido pelo vice-prefeito.

ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL, DIZ PREFEITURA

Por meio nota, a assessoria da Prefeitura de Aracruz disse que Coutinho segue em estado estável, apesar de ter sido transferido para a UTI.
"Sobre o estado de saúde do Prefeito Dr. Coutinho, diagnosticado com Covid-19, a Prefeitura de Aracruz informa que ele segue internado na UTI do Hospital da Unimed em Vitória e faz uso de oxigênio para auxiliar na respiração. De acordo com os médicos o estado de saúde do prefeito é estável", afirma a nota.
A prefeitura ressaltou ainda que Coutinho faz o uso de oxigênio, mas que não está intubado.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996. Coutinho foi eleito prefeito de Aracruz pela primeira vez em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).

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