Com Covid-19, prefeito de Aracruz é transferido para UTI

Dr. Coutinho (Cidadania) é prefeito de Aracruz Crédito: Assessoria da Prefeitura de Aracruz

EVOLUÇÃO DO QUADRO

Na segunda-feira (15), a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar. Na manhã de terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda. Ele estava isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, mas foi transferido para Unimed Vitória na quarta-feira (17).

ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL, DIZ PREFEITURA

Por meio nota, a assessoria da Prefeitura de Aracruz disse que Coutinho segue em estado estável, apesar de ter sido transferido para a UTI.

"Sobre o estado de saúde do Prefeito Dr. Coutinho, diagnosticado com Covid-19, a Prefeitura de Aracruz informa que ele segue internado na UTI do Hospital da Unimed em Vitória e faz uso de oxigênio para auxiliar na respiração. De acordo com os médicos o estado de saúde do prefeito é estável", afirma a nota.

A prefeitura ressaltou ainda que Coutinho faz o uso de oxigênio, mas que não está intubado.

TRAJETÓRIA POLÍTICA