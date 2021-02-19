Internado com Covid-19, prefeito de Aracruz apresenta melhora

O prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho (Cidadania), diagnosticado com Covid-19, segue internado em Vitória e apresentou melhora. Dr. Coutinho recebeu o diagnóstico positivo para a doença na última segunda-feira (15). Ele tem 73 anos e começou a apresentar sintomas no último fim de semana.
De acordo com boletim médico divulgado pela Prefeitura de Aracruz, nesta sexta-feira (19), Dr. Coutinho permanece internado em um quarto no Hospital da Unimed em Vitória, seguindo o tratamento contra a Covid-19. O prefeito passou bem a última noite e apresentou quadro de melhora clínica. Por enquanto, não há previsão de alta.
Em nota publicada na noite de segunda-feira (15), a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho havia recebido diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar. Na manhã de terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho foi internado já na noite de segunda. Ele estava isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, mas foi transferido para Unimed Vitória na quarta-feira (17).
Mesmo com o prefeito internado, a assessoria havia afirmado que o vice-prefeito Beto Vieira (Progressistas) não havia assumido as funções de Coutinho à frente do município. No entanto, após a publicação desta reportagem, a assessoria da prefeitura afirmou, nesta sexta, que o vice-prefeito assumiu as funções de prefeito interinamente.
"O vice-prefeito Beto Vieira assumiu nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, as atribuições como prefeito em exercício de Aracruz, em cumprimento a Lei Orgânica Municipal, que destaca que o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, será substituído e sucedido pelo vice-prefeito. O prefeito de Aracruz, Dr. Luiz Coutinho, segue internado em Vitória para tratamento da Covid-19, respondendo bem ao tratamento e sem previsão de alta", finalizou.
Dr. Coutinho (Cidadania) foi eleito prefeito de Aracruz em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).
Atualização
19/02/2021 - 11:45
Após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aracruz enviou uma nota dizendo que o vice-prefeito havia assumido as atribuições como prefeito em exercício da cidade nesta quinta-feira (18). Procurada na manhã desta sexta (19), a assessoria havia confirmado que o prefeito, mesmo internado, continuava com as funções à frente do município. O texto foi alterado.