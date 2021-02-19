Internado com Covid-19, prefeito de Aracruz apresenta melhora

Após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aracruz enviou uma nota dizendo que o vice-prefeito havia assumido as atribuições como prefeito em exercício da cidade nesta quinta-feira (18). Procurada na manhã desta sexta (19), a assessoria havia confirmado que o prefeito, mesmo internado, continuava com as funções à frente do município. O texto foi alterado.