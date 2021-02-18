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Sem energia, doses de vacinas de rotina são descartadas em Linhares

Aproximadamente 208 doses de vacinas de rotina foram perdidas. No local não havia nenhuma vacina contra a Covid-19, segundo a prefeitura da cidade
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 fev 2021 às 13:11

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 13:11

Sem energia, doses de vacinas de rotina são perdidas descartadas em Linhares
Sem energia, doses de vacinas de rotina são perdidas em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Doses que fazem parte do calendário de imunização de rotina em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e que estavam armazenadas em uma Unidade de Saúde do bairro Jardim Laguna, serão descartadas após o local ter tido a energia interrompida. O interruptor do padrão de energia que fica do lado de fora da unidade foi desligado no início da semana. Este é o segundo registro de vacinas perdidas nesta quinta-feira (18) por  falta de energia. Mais cedo, Rio Bananal anunciou que um ato de vandalismo fez o município tivesse 133 doses da Coronavac comprometidas
Segundo a Prefeitura de Linhares, vândalos desligaram o interruptor do padrão de energia da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Jardim Laguna, provavelmente no início da semana - quando o município estava de ponto facultativo por conta do carnaval. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 208 doses de vacinas de rotina, incluindo a de Tríplice Viral, Pentavalente, Poliomelite e Hepatite B foram afetadas. No local não havia nenhuma dose de vacina contra a Covid-19.
Segundo a secretaria, por conta da falta de energia, houve alteração na temperatura da geladeira onde ficam armazenadas as vacinas, o que ocasionou a perda. Nesta quinta-feira (18), o serviço de imunização da unidade ficou prejudicado. A previsão é de que ainda nesta quinta aconteça a reposição das vacinas e, nesta sexta-feira (19), o serviço seja normalizado.
A Secretaria Municipal de Saúde afirma ainda que o caso já foi registrado na Polícia Civil.

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