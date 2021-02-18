Sem energia, doses de vacinas de rotina são descartadas em Linhares

Segundo a secretaria, por conta da falta de energia, houve alteração na temperatura da geladeira onde ficam armazenadas as vacinas, o que ocasionou a perda. Nesta quinta-feira (18), o serviço de imunização da unidade ficou prejudicado. A previsão é de que ainda nesta quinta aconteça a reposição das vacinas e, nesta sexta-feira (19), o serviço seja normalizado.