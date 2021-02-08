Linhares e Aracruz iniciam vacinação de idosos com mais de 90 anos

Idosa vacinada no esquema drive-thru em Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

Em Linhares, são 586 idosos acima dos 90 anos que receberão as doses da vacina. Para se imunizar, é necessário que o idoso busque a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

Já em Aracruz, são 337 doses da vacina e também é necessário que o idoso procure a Unidade de Saúde para se vacinar. Nos dois municípios, aqueles que possuírem dificuldades de locomoção podem receber a vacina em casa, após o agendamento na Unidade de Saúde, realizado por um familiar ou responsável.

Em Aracruz, há também a possibilidade de o idoso se vacinar no esquema drive-thru. O morador chega de carro à Unidade de Saúde e não é necessário que o idoso saia do veículo para ser imunizado. A previsão da Secretaria de Saúde é vacinar todos os idosos com mais de 90 anos em 15 dias.

Idosa vacinada no esquema drive-thru em Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

COLATINA COMEÇA NESTA TERÇA

Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, vai iniciar a vacinação a partir desta terça-feira (9). Para atingir a maior capacidade de vacinação deste grupo, a Coordenadoria de Imunização Municipal informa que as diversas unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 11h.

Segundo a Secretaria de Saúde, é importante levar um documento que comprove a idade, a carteira de vacinação e verificar o dia em que a unidade mais próxima estará funcionando para a imunização. Confira a lista com o cronograma de funcionamento: