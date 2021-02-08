Linhares e Aracruz iniciam vacinação de idosos com mais de 90 anos

Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, iniciaram nesta segunda-feira (8) a vacinação contra a Covid-19 dos idosos com mais de 90 anos não institucionalizados.
Em Linhares, são 586 idosos acima dos 90 anos que receberão as doses da vacina. Para se imunizar, é necessário que o idoso busque a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.
Já em Aracruz, são 337 doses da vacina e também é necessário que o idoso procure a Unidade de Saúde para se vacinar. Nos dois municípios, aqueles que possuírem dificuldades de locomoção podem receber a vacina em casa, após o agendamento na Unidade de Saúde, realizado por um familiar ou responsável.
Em Aracruz, há também a possibilidade de o idoso se vacinar no esquema drive-thru. O morador chega de carro à Unidade de Saúde e não é necessário que o idoso saia do veículo para ser imunizado. A previsão da Secretaria de Saúde é vacinar todos os idosos com mais de 90 anos em 15 dias.
COLATINA COMEÇA NESTA TERÇA
Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai iniciar a vacinação a partir desta terça-feira (9). Para atingir a maior capacidade de vacinação deste grupo, a Coordenadoria de Imunização Municipal informa que as diversas unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 11h.
Segundo a Secretaria de Saúde, é importante levar um documento que comprove a idade, a carteira de vacinação e verificar o dia em que a unidade mais próxima estará funcionando para a imunização. Confira a lista com o cronograma de funcionamento:
- Unidade Baunilha/Barbados - dias 09 e 10
- Unidade Bela Vista - dias 09 e 11
- Unidade Centro - dias 09 e 10
- Unidade Boapaba - dia 09
- Unidade Colatina Velha - dia 09
- Unidade Operário - dia 09
- Unidade Paul de Graça Aranha e Reta Grande - dia 09
- Unidade São Brás - dia 09
- Unidade Santo Antônio - dias 09 e 10
- Unidade Simonassi - dia 09
- Unidade 15 de Outubro e Ponte - dias 10 e 12
- Unidade Ayrton Senna - dias 10 e 11
- Unidade Columbia - dias 10 e 11
- Unidade Carlos Germano Naumann - dias 10 e 12
- Unidade Maria das Graças - dias 10 e 12
- Unidade Novo Horizonte - dia 10
- Unidade Nossa Senhora da Penha - dia 10
- Unidade São Pedro - dias 10 e 11
- Unidade Jardim Planalto - dias 10 e 12
- Unidade Vicente Soella - dia 10
- Unidade Luiz Iglesias e Itapina - dia 11
- Unidade São Miguel - dia 11
- Unidade São Silvano - dias 11 e 12
- Unidade São João Grande - dia 11
- Unidade São João Pequeno - dia 11
- Unidade Vila Lenira - dias 11 e 12
- Unidade Vila Real - dia 11
- Unidade Honório Fraga - dia 12
- Unidade Santa Joana - dia 12
- Unidade Nossa Senhora Aparecida - dia 12
- Unidade São Marcos - dia 12
- Unidade São Judas - dia 12