Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o que fazer

Linhares e Aracruz iniciam vacinação de idosos com mais de 90 anos

Em Linhares, são 586 doses e, em Aracruz, 337. Dependendo da cidade, os idosos poderão se vacinar nas unidades de saúde, em casa e até no esquema drive-thru
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 fev 2021 às 12:44

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:44

Idosa vacinada no esquema drive-thru em Aracruz, Norte do ES
Idosa vacinada no esquema drive-thru em Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte
Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, iniciaram nesta segunda-feira (8) a vacinação contra a Covid-19 dos idosos com mais de 90 anos não institucionalizados.
Em Linhares, são 586 idosos acima dos 90 anos que receberão as doses da vacina. Para se imunizar, é necessário que o idoso busque a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.
Já em Aracruz, são 337 doses da vacina e também é necessário que o idoso procure a Unidade de Saúde para se vacinar. Nos dois municípios, aqueles que possuírem dificuldades de locomoção podem receber a vacina em casa, após o agendamento na Unidade de Saúde, realizado por um familiar ou responsável.
Em Aracruz, há também a possibilidade de o idoso se vacinar no esquema drive-thru. O morador chega de carro à Unidade de Saúde e não é necessário que o idoso saia do veículo para ser imunizado. A previsão da Secretaria de Saúde é vacinar todos os idosos com mais de 90 anos em 15 dias.
Idosa vacinada no esquema drive-thru em Aracruz, Norte do ES
Idosa vacinada no esquema drive-thru em Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

COLATINA COMEÇA NESTA TERÇA

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai iniciar a vacinação a partir desta terça-feira (9). Para atingir a maior capacidade de vacinação deste grupo, a Coordenadoria de Imunização Municipal informa que as diversas unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 11h.
Segundo a Secretaria de Saúde, é importante levar um documento que comprove a idade, a carteira de vacinação e verificar o dia em que a unidade mais próxima estará funcionando para a imunização. Confira a lista com o cronograma de funcionamento:
  • Unidade Baunilha/Barbados - dias 09 e 10
  • Unidade Bela Vista - dias 09 e 11
  • Unidade Centro - dias 09 e 10
  • Unidade Boapaba - dia 09
  • Unidade Colatina Velha - dia 09
  • Unidade Operário - dia 09
  • Unidade Paul de Graça Aranha e Reta Grande - dia 09
  • Unidade São Brás - dia 09
  • Unidade Santo Antônio - dias 09 e 10
  • Unidade Simonassi - dia 09
  • Unidade 15 de Outubro e Ponte - dias 10 e 12
  • Unidade Ayrton Senna - dias 10 e 11
  • Unidade Columbia - dias 10 e 11
  • Unidade Carlos Germano Naumann - dias 10 e 12
  • Unidade Maria das Graças - dias 10 e 12
  • Unidade Novo Horizonte - dia 10
  • Unidade Nossa Senhora da Penha - dia 10
  • Unidade São Pedro - dias 10 e 11
  • Unidade Jardim Planalto - dias 10 e 12
  • Unidade Vicente Soella - dia 10
  • Unidade Luiz Iglesias e Itapina - dia 11
  • Unidade São Miguel - dia 11
  • Unidade São Silvano - dias 11 e 12
  • Unidade São João Grande - dia 11
  • Unidade São João Pequeno - dia 11
  • Unidade Vila Lenira - dias 11 e 12
  • Unidade Vila Real - dia 11
  • Unidade Honório Fraga - dia 12
  • Unidade Santa Joana - dia 12
  • Unidade Nossa Senhora Aparecida - dia 12
  • Unidade São Marcos - dia 12
  • Unidade São Judas - dia 12

Veja Também

Ritmo da vacinação vai determinar crescimento econômico em 2021

Novo lote de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid chega ao ES

Vacinação: 902 idosos foram imunizados na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Linhares Vacina ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados