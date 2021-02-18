Vândalos desligam energia e vacinas são perdidas em Rio Bananal, diz prefeitura

Relógio de energia é desligado em Rio Bananal Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Atualização Nesta sexta-feira (19), um dia após a publicação desta reportagem, a Polícia Civil concluiu que uma criança de 9 anos foi a responsável por desligar o relógio da Unidade de Saúde de Rio Bananal. A prefeitura acredita que as doses da vacina foram perdidas, mas elas foram encaminhas para análise. Só após essa avaliação, se saberá se o lote poderá ser usado ou não. O texto desta reportagem foi alterado. Veja a nova matéria completa aqui

O relógio de energia da sede de vacinação de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo , foi desligado e o município acredita ter perdido todas as doses da vacina contra a Covid-19, além de exames, kits de testes de Covid-19 e medicamentos de alto custo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Bananal, na manhã desta quinta-feira (18). A principal suspeita da prefeitura era a de vândalos tivessem desligado o relógio, mas nesta sexta-feira (19) a polícia concluiu que uma criança de 9 anos foi a responsável pelo ato.

Segundo a secretaria, os funcionários do prédio onde são armazenadas as vacinas chegaram na manhã desta quinta-feira (18) para trabalhar e se depararam com o edifício sem energia. O município ficou em ponto facultativo de segunda-feira (15) até quarta-feira (17).

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Ao perceberem a falta de energia no prédio, os funcionários foram checar a temperatura das câmaras frias, responsáveis por armazenar as vacinas contra a Covid-19 e demais medicamentos. A constatação foi a de que os refrigeradores estavam a 23 °C, temperatura acima do ideal para o armazenamento e conservação das vacinas.

UNIDADE NÃO POSSUI GERADORES

Anteriormente, a coordenadora de Imunização de Rio Bananal, Márcia Venturim, havia afirmado que os geradores do prédio onde estavam as vacinas não foram acionados. Mas, após a publicação desta informação, a coordenadora informou que, na realidade, apenas o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant'Ana, que fica na cidade, possui geradores.

BATERIAS

Segundo informações da prefeitura, as baterias dos refrigeradores da unidade seriam suficientes para armazenar as vacinas por 48 horas em caso de interrupção da energia. As câmaras frias, no entanto, estavam com a temperatura dos refrigeradores em 23 °C na manhã desta quinta-feira (18). Márcia afirma que a energia pode ter sido desligada no prédio no início desta semana ou ainda no fim de semana, ou seja, durante o ponto facultativo do carnaval. Nesta sexta, a polícia informou que o relógio foi desligado na terça-feira (16).

AR-CONDICIONADO DE HOSPITAL

Ainda de acordo com a coordenadora, um ar-condicionado do hospital da cidade é ligado à mesma rede de energia da unidade onde as vacinas estavam armazenadas e, na última terça, o aparelho havia parado de funcionar. Inicialmente, os funcionários acharam que o aparelho tinha apresentado algum problema, mas a possibilidade investigada pela prefeitura é a de que o aparelho tenha parado de funcionar por falta de energia, o que pode indicar com mais precisão quando a energia na unidade foi interrompida. Agora já se sabe que a energia foi desligada na terça.

133 DOSES DA CORONAVAC

Com a interrupção da energia e a refrigeração inadequada, o município acredita ter perdido 133 doses da Coronavac. Rio Bananal iniciaria nesta quinta-feira (18) a aplicação da segunda dose do imunizante nos profissionais de saúde.

Foram perdidos exames do teste do pezinho, 53 kits de testes de Covid-19 e medicamentos de alto custo que estavam armazenados no prédio.

5Kits de testes para a Covid-19 perdidos Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Bananal, o governo do Estado fará a reposição das doses a partir desta sexta-feira (19).

O QUE DIZ A SESA

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirma que a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis informa que os municípios são orientados a proceder a separação das doses e as manter em temperaturas adequadas (entre +2 a +8ºC).

Em caso de ocorrências como a de Rio Bananal, o município deve preencher um formulário sobre o episódio que será remetido ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para avaliação. "Os parâmetros de estabilidade da vacina serão avaliados pelo INCQS sobre o uso ou não dos imunobiológicos. Enquanto estão sob análise do INCQS, a Sesa possui reserva técnica para suprir o município", diz a nota.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde, afirmou que será aberta uma investigação administrativa no âmbito da Sesa.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil afirmou na quinta-feira que a Delegacia de Polícia de Rio Bananal já havia iniciado diligências para apurar o fato. "Policiais civis estão no local levantando informações e a perícia já foi acionada. Ainda não há outras informações que possam ser divulgadas", finaliza a nota. Nesta sexta, a criança foi identificada.