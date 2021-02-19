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Covid-19

Criança desligou energia em local de vacinação em Rio Bananal, diz polícia

Segundo as investigações da Polícia Civil, uma criança de 9 anos foi a responsável por desligar o relógio da Unidade de Saúde; 133 doses podem ser perdidas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 fev 2021 às 10:50

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:50

Situação aconteceu em unidade de saúde de Rio Bananal
Situação aconteceu em Unidade de Saúde de Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias
Após a análise de imagens de câmeras de videomonitoramento, a Polícia Civil concluiu que uma criança de 9 anos foi a responsável por desligar a energia da Unidade de Saúde onde eram guardadas as vacinas contra a Covid-19, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Por conta do corte de energia, o município pode perder 133 doses da Coronavac e teve que atrasar a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde. A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Lucindo, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na manhã desta sexta-feira (19). 

VEJA A EXPLICAÇÃO DO DELEGADO SOBRE  O CASO

De acordo com o delegado, a energia foi desligada pela criança na última terça-feira (16), após subir em um banco da praça. 
"Pelo exame das câmeras, percebemos que uma crianças de apenas 9 anos de idade, brincando no local, acabou subindo no banco de praça que fica em frente ao relógio, curioso porque uma lâmpada vermelha dentro do relógio ficava piscando o tempo todo. O menino acabou desligando o relógio para tentar apagar essa lâmpada vermelha que ficava piscando. Desligando o relógio e apagando a lâmpada, ele voltou para as brincadeiras normalmente. Ou seja, uma brincadeira  de criança inocente que acabou gerando todo esse problema", explicou o delegado Fabrício Lucindo.
"Sobre a palavra 'corona' que estava escrita em cima do relógio, também descobrimos que foi outra criança, que tem menos de 12 anos e é irmã do menino de 9, que há duas semanas escreveu essa palavra em cima do relógio", complementou o delegado. 

ENTENDA O CASO

Na manhã de quinta-feira (18), profissionais que chegaram à Unidade de Saúde para trabalhar perceberam que o local estava sem energia e que as câmaras frias, onde são armazenadas as vacinas, estavam em  23º C, temperatura acima do recomendável para a conservação adequada dos imunizantes. Segundo a Prefeitura de Rio Bananal, a suspeita era de que vândalos tivessem feito o desligamento do relógio entre o fim de semana e o ponto facultativo de carnaval que terminou na quarta-feira (17).

GERADORES E BATERIAS

Nesta quinta, a coordenadora de Imunização de Rio Bananal, Márcia Venturim, afirmou que apenas o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant'Ana, que fica ao lado da unidade, possui geradores. As baterias dos refrigeradores da Unidade de Saúde seriam suficientes para armazenar as vacinas por 48 horas, em caso de interrupção da energia. As câmaras frias, no entanto, estavam com a temperatura dos refrigeradores em 23 °C na manhã desta quinta-feira (18). 

BRINCADEIRA DE CRIANÇA

A Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso e confirmou que ação foi uma brincadeira. Veja na íntegra. 
"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Rio Bananal concluiu a investigação e identificou que uma criança, de nove anos, desligou o relógio de energia da Unidade de Saúde, durante uma brincadeira. A Polícia Civil informa que o inquérito será concluído e remetido ao Ministério Público, com cópia para o Conselho Tutelar do Município, que adotarão as providências cabíveis", finalizou.

133 DOSES DA VACINA

Com a interrupção da energia e a refrigeração inadequada, o município pode perder 133 doses da Coronavac. Os imunizantes ainda passarão por análise que definirá se foram comprometidos ou se podem ser utilizados. 
A Prefeitura de Rio Bananal acredita que, como as vacinas estavam em 23º C quando foram encontradas pelos profissionais da saúde do município, as doses não poderão ser mais utilizadas, no entanto, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) pediu que as vacinas sejam encaminhadas ao Estado para uma análise final dos imunizantes. A primeira informação divulgada pela prefeitura na manhã desta quinta-feira (18) era de que todas as vacinas contra Covid-19 haviam sido perdidas no município.
Rio Bananal iniciaria nesta quinta-feira (18) a aplicação da segunda dose do imunizante nos profissionais de saúde. Foram perdidos exames do teste do pezinho, 53 kits de testes de Covid-19 e medicamentos de alto custo que estavam armazenados no prédio.

ESCOLTA DA PM PARA NOVAS DOSES

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Rio Bananal, o município encaminhará na tarde desta sexta-feira (19) um carro escoltado pela Polícia Militar a Colatina, no Noroeste do ES, para pegar novas doses da Coronavac. A aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde, marcada para quinta-feira (18), começará neste sábado (20).

LINHARES

Sobre Linhares, onde o relógio de energia da Unidade de Saúde do Jardim Laguna também foi desligado, levando ao descarte de 208 doses de vacinas de rotina, o delegado Fabrício Lucindo disse que policiais foram ao local para realizar as investigações e que está buscando imagens das câmeras de videomonitoramento da região que possam ajudar a encontrar o suspeito. Na Unidade de Saúde não havia imunizantes contra a Covid-19. 

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