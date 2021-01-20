"O sentimento é de satisfação, gratidão", diz 1ª vacinada em Linhares

Vacinação contra a Covid-19 começa em Linhares, Norte do ES Crédito: Vinicius Zagoto

Hospital Geral de Linhares (HGL) e foi a primeira pessoa no município a receber a dose da A enfermeira Fernanda de Carli, de 40 anos, atua na área há 12 anos, mas foi nos últimos 10 meses, por conta da pandemia da Covid-19, que ela sentiu na pele os desafios da profissão. Ela é coordenadora da unidade sentinela doe foi a primeira pessoa no município a receber a dose da Coronavac nesta quarta-feira (20).

Durante os intensos meses de trabalho, a mãe de Fernanda foi positivada com Covid-19 e a enfermeira teve que lidar com a doença se aproximando de sua família. Para o alívio dos familiares, o coronavírus a atingiu de forma leve e ela conseguiu se recuperar.

Ser a primeira vacinada em Colatina foi motivo de felicidade e agradecimento para a enfermeira. "O sentimento é de satisfação, gratidão. Todo trabalho que a gente desenvolveu foi reconhecido pela secretaria e recebemos essa oportunidade", conta.

Para quem tem medo de ser vacinado, Fernanda salienta que a vacina é a única forma de vencer a pandemia. "A população tem que se conscientizar. A vacina é importante para vencer a doença", afirma.

Além de Fernanda, outros três profissionais da saúde foram vacinados: Denilza Pereira Bispo, técnica de enfermagem, de 37 anos; Fernando Ache, médico infectologista, de 43 anos, e Ângela Magnago, de 65 anos. Todos atuam na linha de frente no HGL e não contraíram o coronavírus. Ao todo serão 1.177 doses aplicadas no município.

Todos os quatro profissionais da saúde vacinados em Linhares, Norte do ES Crédito: Vinicius Zagoto

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