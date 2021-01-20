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Combate à Covid-19

"O sentimento é de satisfação, gratidão", diz 1ª vacinada em Linhares

A enfermeira Fernanda de Carli, de 40 anos,  e mais três outros profissionais da saúde foram vacinados nesta quarta-feira (20) no Hospital Geral de Linhares (HGL). "A vacina é importante para vencer a doença", disse Fernanda
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2021 às 13:25

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 13:25

Vacinação contra a Covid-19 começa em Linhares, Norte do ES
Vacinação contra a Covid-19 começa em Linhares, Norte do ES Crédito: Vinicius Zagoto
A enfermeira Fernanda de Carli, de 40 anos, atua na área há 12 anos, mas foi nos últimos 10 meses, por conta da pandemia da Covid-19, que ela sentiu na pele os desafios da profissão. Ela é coordenadora da unidade sentinela do Hospital Geral de Linhares (HGL) e foi a primeira pessoa no município a receber a dose da Coronavac nesta quarta-feira (20).
Durante os intensos meses de trabalho, a mãe de Fernanda foi positivada com Covid-19 e a enfermeira teve que lidar com a doença se aproximando de sua família. Para o alívio dos familiares, o coronavírus a atingiu de forma leve e ela conseguiu se recuperar.
Ser a primeira vacinada em Colatina foi motivo de felicidade e agradecimento para a enfermeira. "O sentimento é de satisfação, gratidão. Todo trabalho que a gente desenvolveu foi reconhecido pela secretaria e recebemos essa oportunidade", conta.
Para quem tem medo de ser vacinado, Fernanda salienta que a vacina é a única forma de vencer a pandemia. "A população tem que se conscientizar. A vacina é importante para vencer a doença", afirma.
Além de Fernanda, outros três profissionais da saúde foram vacinados: Denilza Pereira Bispo, técnica de enfermagem, de 37 anos; Fernando Ache, médico infectologista, de 43 anos, e Ângela Magnago, de 65 anos. Todos atuam na linha de frente no HGL e não contraíram o coronavírus. Ao todo serão 1.177 doses aplicadas no município.
Vacinação contra a Covid-19 começa em Linhares, Norte do ES
Todos os quatro profissionais da saúde vacinados em Linhares, Norte do ES Crédito: Vinicius Zagoto

NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS CHEGAM A 13,7 MIL

Em Linhares, o número de casos confirmados de Covid-19 é de 13.795, destes, 13.183 pessoas que contraíram a doença estão curados e 194 vieram a óbito. 43 linharenses seguem internados. 

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