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75% do pulmão comprometido

Ex-prefeito de Santa Teresa é intubado com Covid e família pede orações

O estado de saúde de Gilson Amaro (PP) se agravou. Segundo comunicado da família, o ex-prefeito está com 75% do pulmão comprometido
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 fev 2021 às 08:46

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 08:46

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa
Gilson Amaro (PP), ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa
O estado de saúde do ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP) se agravou. Internado desde segunda-feira (15) com Covid-19, Amaro foi transferido na noite desta quarta-feira (17) para a UTI do Hospital São José, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Ele está com 75% do pulmão comprometido e teve que ser intubado, segundo comunicado emitido pela família. O político tem 75 anos e deixou o comando do município em dezembro de 2020.
Amaro estava internado no Hospital Madre Regina Protmann, que é um hospital filantrópico em Santa Teresa e tem leitos de UTI para pacientes com Covid-19 contratados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O ex-prefeito, que estava com 50% do pulmão comprometido e submetido à ventilação mecânica, passou a ter 75% de comprometimento do pulmão e foi intubado no hospital em Colatina. 
Em nota, a família disse que Amaro teve o estado de saúde agravado e pede orações para a recuperação do ex-prefeito. "Toda família está em oração. Nosso líder não pode mais falar nem expressar, mas ele sente as vibrações de amor e fé . Vamos juntos na corrente de oração", diz a nota. 

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TRAJETÓRIA

Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa eleitoral, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro passou por siglas, como DEM, MDB e PRTB. 

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