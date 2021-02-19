Ex-prefeito de Santa Teresa é intubado com Covid e família pede orações

Gilson Amaro (PP), ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa

O estado de saúde do ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP) se agravou. Internado desde segunda-feira (15) com Covid-19, Amaro foi transferido na noite desta quarta-feira (17) para a UTI do Hospital São José, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Ele está com 75% do pulmão comprometido e teve que ser intubado, segundo comunicado emitido pela família. O político tem 75 anos e deixou o comando do município em dezembro de 2020.

Amaro estava internado no Hospital Madre Regina Protmann, que é um hospital filantrópico em Santa Teresa e tem leitos de UTI para pacientes com Covid-19 contratados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O ex-prefeito, que estava com 50% do pulmão comprometido e submetido à ventilação mecânica, passou a ter 75% de comprometimento do pulmão e foi intubado no hospital em Colatina.

Em nota, a família disse que Amaro teve o estado de saúde agravado e pede orações para a recuperação do ex-prefeito. "Toda família está em oração. Nosso líder não pode mais falar nem expressar, mas ele sente as vibrações de amor e fé . Vamos juntos na corrente de oração", diz a nota.

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