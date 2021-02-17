Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gilson Amaro

Com Covid-19, ex-prefeito de Santa Teresa é internado em UTI

Gilson Amaro está com 50% dos pulmões comprometidos. Ele comandou o município por quatro mandatos e já foi deputado estadual
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 fev 2021 às 16:59

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:59

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa
Ex-prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa
O ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP) está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido diagnosticado com Covid-19. O político tem 75 anos e deixou o comando do município em dezembro de 2020.
De acordo com a filha do ex-prefeito, Zu Amaro, ele foi internado na madrugada de segunda-feira (15) no Hospital Madre Regina Protmann, que é um hospital filantrópico localizado em Santa Teresa e tem leitos de UTI para pacientes com Covid-19 contratados pela Secretaria de Estado da Saúde.
A filha contou ainda que Gilson Amaro está com 50% dos pulmões comprometidos e é submetido a ventilação mecânica, sem necessidade de intubação.

Veja Também

Sem vagas de UTI para Covid em Aracruz, prefeito pode ser transferido para Vitória

Em um vídeo, Zu Amaro agradeceu a todos que estão preocupados com a saúde de Gilson e pediu que as pessoas continuem em oração. "Agradeço aos que estão perguntando, ele recebe essa boa energia", afirmou. 
A filha explicou ainda que Gilson faz um tratamento urológico em Colatina. Por isso, os médicos do político acharam melhor transferir o ex-prefeito para um hospital a cidade, na noite desta quarta-feira (17).

TRAJETÓRIA

Gilson Amaro é uma das principais lideranças políticas de Santa Teresa. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa em quatro ocasiões. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa eleitoral, ficou em segundo lugar, com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%.
Antes do PP, Gilson Amaro já passou por outras siglas como DEM, MDB e PRTB.

Veja Também

Mulher de 106 anos supera a Covid-19 e deixa hospital no ES

Radialista morre por complicações do novo coronavírus em Colatina

Projeto prevê multa de R$ 100 mil para fura-fila na vacinação da Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados