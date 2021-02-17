Com Covid-19, ex-prefeito de Santa Teresa é internado em UTI

Ex-prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa

O ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP) está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido diagnosticado com Covid-19 . O político tem 75 anos e deixou o comando do município em dezembro de 2020.

De acordo com a filha do ex-prefeito, Zu Amaro, ele foi internado na madrugada de segunda-feira (15) no Hospital Madre Regina Protmann, que é um hospital filantrópico localizado em Santa Teresa e tem leitos de UTI para pacientes com Covid-19 contratados pela Secretaria de Estado da Saúde.

A filha contou ainda que Gilson Amaro está com 50% dos pulmões comprometidos e é submetido a ventilação mecânica, sem necessidade de intubação.

Em um vídeo, Zu Amaro agradeceu a todos que estão preocupados com a saúde de Gilson e pediu que as pessoas continuem em oração. "Agradeço aos que estão perguntando, ele recebe essa boa energia", afirmou.

A filha explicou ainda que Gilson faz um tratamento urológico em Colatina. Por isso, os médicos do político acharam melhor transferir o ex-prefeito para um hospital a cidade, na noite desta quarta-feira (17).

TRAJETÓRIA

Gilson Amaro é uma das principais lideranças políticas de Santa Teresa. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa em quatro ocasiões. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa eleitoral, ficou em segundo lugar, com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%.