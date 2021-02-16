Mulher de 106 anos supera a Covid-19 e deixa hospital no ES

Depois de dias de muita angústia, a idosa teve uma evolução no quadro de saúde e recebeu alta. Andrelina comentou que depois de passar por muita coisa na vida, se recuperar da Covid-19 é um presente de Deus. “Nessa minha vida eu já enfrentei muitas situações. Graças a Deus eu venci essa doença”, comemorou a idosa.