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12 dias internada

Mulher de 106 anos supera a Covid-19 e deixa hospital no ES

Andrelina Bento recebeu alta após 12 dias internada em função da Covid-19. Moradora de São Gabriel da Palha, elas estava em um hospital de Colatina
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 fev 2021 às 18:05

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 18:05

Mulher de 106 anos supera a Covid-19 e deixa hospital no ES
Mulher de 106 anos supera a Covid-19 e deixa hospital no ES Crédito: TV Gazeta Noroeste
Para a maioria das pessoas, o carnaval de 2021 ficará marcado pela falta de folia. Mas para uma família de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, o período vai ganhar um espaço especial na memória, com sentimento de alegria e recomeço. Aos 106 anos de idade, a matriarca da família, Andrelina Bento, recebeu alta, nesta terça-feira (16), após 12 dias internada após ser diagnosticada com Covid-19.
A idosa foi encaminhada para Colatina, onde ficou internada no Hospital Estadual Sílvio Avidos, unidade de referência para o tratamento da doença. “Quando ela foi transferida, o médico disse que ela não estava bem e, pela idade, a chance de recuperação era muito difícil”, contou o neto da idosa, Paulo Viana Santos.

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Depois de dias de muita angústia, a idosa teve uma evolução no quadro de saúde e recebeu alta. Andrelina comentou que depois de passar por muita coisa na vida, se recuperar da Covid-19 é um presente de Deus. “Nessa minha vida eu já enfrentei muitas situações. Graças a Deus eu venci essa doença”, comemorou a idosa.
Após os procedimentos no hospital, familiares estiveram em Colatina para levar a matriarca para São Gabriel da Palha. Depois do susto, os parentes já estão pensando no mês de agosto, quando dona Andrelina completa 107 anos. Se a pandemia já estiver controlada, a festa promete ter um sabor especial. 

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