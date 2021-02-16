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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 12 mortes e 407 novos casos em 24 horas

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Estado já registra 6.176 óbitos e mais de 311,6 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 fev 2021 às 17:12
Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil
Estado já registrou mais de 311 mil casos de coronavírus Crédito: Tumisu/ Pixabay
Mais 12 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (16), totalizando 6.176 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, foram identificados 407 novos casos, chegando a 311.685 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 40.957. Na sequência, aparecem Serra (39.379), Vitória (33.819) e Cariacica (24.791).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.099 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.068.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 293.955, sendo 418 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 936 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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