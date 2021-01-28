Idoso celebra aniversário de 70 anos correndo 1 km para cada idade no ES

Wilson Batistas Gonçalves é acostumado com as corridas de longa distância Crédito: Acervo Pessoal

Como você gosta de comemorar seu aniversário? A maioria das pessoas convida amigos e família para uma festa. Mas um morador de Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, resolveu celebrar a nova idade de um jeito diferente. Wilson Batista Gonçalves correu um quilômetro para cada ano vivido. O detalhe é que ele completou 70 e encarou 70 km de corrida pelas ruas e distritos do município, na última terça-feira (26).

A ideia de celebrar o aniversário assim não é novidade para o idoso, outras vezes ele já percorreu um quilômetro para cada idade, mas antes ele cumpria o desafio de bicicleta, correndo foi a primeira vez. “Eu já fazia pedalando, e me planejei para fazer correndo dessa vez. Era um desejo antigo”, conta.

Aos 70 anos, Wilson percorreu 70 km pelas ruas de Pancas Crédito: Acervo Pessoal

O idoso fez um percurso pelas ruas de Pancas, passou pelos distritos de Laginha e Montes Claros e retornou para a sede do município. Wilson conta que gastou 11 horas para concluir o desafio, sendo que nove foram correndo e duas em pequenas pausas que fez durante o trajeto.

O idoso cumpriu o percurso sozinho, e levou água e alguns alimentos. Perguntado sobre as dificuldades, o aposentado brincou: “Apenas o calor que estava intenso, mas acho que foi tranquilo”.

Wilson passou por várias ruas do munícipio capixaba Crédito: Acervo Pessoal

Habituado à prática esportiva, o idoso começou a correr há seis anos. Ele pratica preferencialmente as corridas de montanha e gosta das longas distâncias. Ele já participou de várias competições pelo Espírito Santo e até em outras partes do Brasil.

O idoso é especialista em corridas de montanha Crédito: Acervo Pessoal

HISTÓRIA DE AMOR PELO ESPORTE

Wilson nasceu no Espírito Santo , e ainda na adolescência se mudou para o Rio de Janeiro . Por lá, o esporte sempre fez parte da sua vida. Ele já praticou várias modalidades como alpinismo e natação. Ele é casado, pai de dois filho e avô de um neto.

Na capital carioca, o capixaba fez carreira como militar na Marinha do Brasil. Quando se aposentou, há cerca de 20 anos, ele decidiu voltar para o Estado de origem. Viver mais próximo dos familiares foi uma das motivações, mas o esporte foi um fator definitivo na decisão de retorno ao Espírito Santo. “Eu praticava voo livre, e a nossa região é ideal para isso, então me motivou também”, lembra o idoso.

Aos 70 anos, Wilson já percorreu o país para praticar o esporte Crédito: Acervo Pessoal