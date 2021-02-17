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Tratamento

Sem vagas de UTI para Covid em Aracruz, prefeito pode ser transferido para Vitória

Dr. Coutinho (Cidadania) foi diagnosticado com Covid-19 na última segunda-feira (15) e está internado no Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 fev 2021 às 11:30

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:30

Dr. Coutinho (Cidadania) - prefeito de Aracruz
Dr. Coutinho (Cidadania) é o prefeito de Aracruz Crédito: Assessoria da Prefeitura de Aracruz
O prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (Cidadania), de 73 anos, pode ser transferido para Vitória para fazer o tratamento contra a Covid-19. Coutinho recebeu o diagnóstico positivo para a doença na última segunda-feira (15) e deixou o isolamento domiciliar para ser internado no Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz.
Na manhã desta terça-feira (16), a assessoria da Prefeitura de Aracruz confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda, por decisão de seus filhos - que são também médicos. Ele está em isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, não sendo necessário ainda ocupar um leito de UTI no hospital.
Nesta quarta-feira (17), a assessoria informou que, mesmo em estado estável, o prefeito pode ser transferido para Vitória. "Considerando o período de pico de piora da doença que geralmente ocorre entre o 10° 14° dia, por medida de precaução, está sendo avaliada a possibilidade de remoção para Vitória, já que não há vaga de UTI/Covid disponível em Aracruz", afirma a nota.
Mesmo com o prefeito internado, a assessoria afirma que, por enquanto, não há previsão de o vice-prefeito Beto Vieira (Progressistas) assumir as funções de Coutinho à frente da prefeitura. 

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ARACRUZ ESTÁ COM 100% DOS LEITOS OCUPADOS

De acordo com dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Maternidade São Camilo está com 100% dos leitos de UTI ocupados para o tratamento da Covid-19. Segundo a última atualização no painel, feita às 8h28 de terça-feira (16), das 10 vagas existentes, todas estão ocupadas.
Aracruz registrou, até terça (16), 10.372 casos confirmados, 9.552 curados e 132 mortes provocadas pela doença.  A cidade continua no risco moderado e, até o momento, já vacinou 4% da população do município, incluindo profissionais da Saúde, população indígena, idosos que vivem em casas de repouso e idosos acima de 90 anos.

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