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Estado estável

Prefeito de Aracruz é internado após ser contaminado pelo coronavírus

Dr. Coutinho (Cidadania) foi diagnosticado com Covid-19 na segunda-feira (15) e está em estado estável no Hospital Maternidade São Camilo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2021 às 11:38

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:38

Prefeito de Aracruz é internado após diagnóstico positivo para a Covid-19
Dr. Coutinho, prefeito de Aracruz, começou a apresentar sintomas da doença no último fim de semana Crédito: Divulgação
Prefeito de Aracruz é internado após ser contaminado pelo coronavírus
O prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, o Dr. Coutinho (Cidadania), que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19, foi internado na noite de segunda-feira (15). Coutinho tem 73 anos e começou a apresentar sintomas da doença no último fim de semana.
Em nota publicada na noite de segunda-feira (15), a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho havia recebido diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar.
Na manhã desta terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho foi internado já na noite de segunda, por decisão de seus filhos, que são também médicos, para que possa se dedicar exclusivamente à sua recuperação. Ele segue em isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz. 
"Dr. Coutinho segue internado, com boa evolução clínica, com saturação regular em meio ambiente, sem febre, olfato e paladar preservados", informou a administração municipal no início da noite desta terça.

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COVID-19 EM ARACRUZ

De acordo com dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, Aracruz registrou, até terça (16), 10.372 casos e 132 mortes provocadas pela doença.
Sobre os números, a assessoria informa por nota que: "Ainda é cedo para informar se há queda em números de casos da Covid-19 em Aracruz, isso porque o reflexo do carnaval será daqui a 15 dias, o que podemos analisar neste momento é que, diferentemente do réveillon, houve uma redução visível de aglomerações em nosso litoral, o que é um sinal positivo para diminuição do número de casos."
Aracruz continua no risco moderado e até o momento já vacinou 4% da população do município, incluindo profissionais da saúde, população indígena, idosos que vivem em casas de repouso e idosos acima de 90 anos. 

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