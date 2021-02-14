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Decretos de Bolsonaro

"Mais armas, mais trabalho para policiais e mais violência", diz Casagrande

Presidente Jair Bolsonaro publicou quatro decretos que facilitam acesso a armas por parte da população. Uma pessoa pode ter até seis armas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2021 às 11:58

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 11:58

Governador Renato Casagrande durante evento de início da vacinação com a AtraZeneca, de Oxford
Governador Renato Casagrande concede entrevista sobre vacinação em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Caique Verli
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reagiu, neste domingo (14), em publicação no Twitter, aos decretos publicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que facilitam o acesso a armas por parte da população.  Um dos decretos aumenta de quatro para seis o número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. E cada pessoa vai poder andar na rua com até duas armas, se tiver o registro do direito ao porte. 
"Mais armas, mais trabalho para nossos policiais e mais violência"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
A análise do perfil psicológico de quem quer ter uma arma também ficou mais simples. Decreto anterior  dizia que, para terem armas, colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) deveriam comprovar aptidão psicológica por meio de laudo fornecido por psicólogo cadastrado na Polícia Federal.
A nova regra estabelece que basta o laudo ser assinado por psicólogo com registro no Conselho Regional de Psicologia.

EXÉRCITO VAI TER MENOS CONTROLE SOBRE ARMAMENTO

Bolsonaro também diminuiu a fiscalização que o Exército exercia sobre armamento, tirando a obrigação de controle de alguns projéteis, miras e armas consideradas obsoletas. 

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