Casagrande espera que Lira e Pacheco garantam diálogo com Estados

Apesar de os dois presidentes recém-eleitos terem contado com a ajuda de Bolsonaro, Casagrande não vê ameaça à independência dos Poderes e ao papel fiscalizador do Parlamento. "O Senado e a Câmara são instituições muito importantes para o Brasil e, mesmo que eles tenham tido ajuda do governo federal, do presidente da República, eles saberão conduzir adequadamente, com equilíbrio, as duas Casas (...) O Congresso Nacional tem comissões, tem iniciativas individuais dos parlamentares, e eles terão capacidade de cumprir essa tarefa", avaliou.