Veja como votaram os deputados e senadores do ES nas eleições no Congresso

Novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)discursa após vitória nas eleições Crédito: Cleia Viana/ Câmara dos Deputados

Bolsonaro teve atuação intensa na eleição no Congresso. Ele apoiou Lira, na Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) – que também era o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), – no Senado.

A votação nas duas Casas foi secreta. O levantamento de A Gazeta considera declarações dos próprios parlamentares sobre como se posicionaram.

Em janeiro, Bolsonaro acelerou o pagamento de emendas e liberou R$ 504 milhões para redutos eleitorais de deputados e senadores . O Executivo é obrigado a pagar essas emendas, mas o momento de liberação é feito a critério do que orienta o presidente. O volume pago às vésperas da eleição supera a média de todos os anos anteriores, de acordo com dados do Senado, corrigidos pela inflação.

Dos 10 deputados federais da bancada capixaba, ao menos seis votaram no líder do Centrão e agora bolsonarista Arthur Lira. Procurado pela reportagem a respeito de como se posicionou, o líder da bancada, Da Vitória, não respondeu. Ele chegou a publicar em redes sociais, após a eleição, uma foto ao lado de Lira desejando sucesso ao novo presidente.

Quem também não se manifestou publicamente foi Ted Conti. Em dezembro, ele havia dito que aguardaria o posicionamento do partido, mas não descartava apoiar o deputado do PP. O Cidadania e o PSB, partidos de Da Vitória e Ted, orientaram voto em Baleia Rossi.

Também socialista – apesar de mover processo para se desligar do PSB no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) –, Felipe Rigoni optou por Baleia. Principal opositor do governo Bolsonaro na bancada capixaba, Helder Salomão foi outro parlamentar que depositou voto a favor do candidato do MDB.

Na Câmara, no total, Arthur Lira foi eleito com 302 votos. Baleia Rossi recebeu 145. Em seguida, aparecem Fábio Ramalho (MDB-MG), com 21 votos; Luiza Erundina (PSOL-SP), com 16 votos; Marcel van Hattem (Novo-RS), com 13 votos; André Janones (Avante-MG), com 3 votos; Kim Kataguiri (DEM-SP), com 2 votos; e General Peternelli (PSL-SP), com 1 voto. Também foram registrados 2 votos em branco.

SENADO

Já no Senado, houve consenso entre os três senadores do Espírito Santo. Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (Podemos) mantiveram o já anunciado apoio a Rodrigo Pacheco. Contarato, contudo, destacou que o voto se deu por “ausência de uma candidatura de oposição”. A outra candidata era Simone Tebet (MDB).

No Senado, ao todo, Rodrigo Pacheco foi eleito com 57 votos. Simone Tebet alcançou 21.

VEJA COMO VOTARAM OS DEPUTADOS FEDERAIS DO ES

Ted Conti (PSB) - Não respondeu

- Não respondeu Neucimar Fraga (PSD) - Arthur Lira

- Arthur Lira Norma Ayub (DEM) - Arthur Lira

- Arthur Lira Felipe Rigoni (PSB) - Baleia Rossi

- Baleia Rossi Evair de Melo (PP) - Arthur Lira

- Arthur Lira Lauriete (PSC) - Arthur Lira

- Arthur Lira Helder Salomão (PT) - Baleia Rossi

- Baleia Rossi Soraya Manato (PSL) - Arthur Lira

- Arthur Lira Amaro Neto (Republicanos) - Arthur Lira

- Arthur Lira Da Vitória (Cidadania) - Não respondeu

VEJA COMO VOTARAM OS SENADORES DO ES

Fabiano Contarato (Rede) - Rodrigo Pacheco

- Rodrigo Pacheco Marcos do Val (Podemos) - Rodrigo Pacheco

- Rodrigo Pacheco Rose de Freitas (MDB) - Rodrigo Pacheco