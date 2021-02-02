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Publicação

Bolsonaro celebra vitória de Lira com foto nas redes sociais

Com o apoio do Palácio do Planalto, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em primeiro turno para comandar a Câmara dos Deputados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 08:57

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:57

Jair Bolsonaro publica foto ao lado de seu aliado, Arthur Lira
Jair Bolsonaro publica foto ao lado de seu aliado, Arthur Lira Crédito: Reprodução/ Facebook Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou uma foto ao lado de seu aliado, deputado Arthur Lira (PP-AL), eleito na noite desta segunda-feira (1º) o novo presidente da Câmara dos Deputados.
"Arthur Lira é eleito (302 votos em 513 possíveis), em primeiro turno, para presidir a Câmara para o biênio 2021/22", escreveu Bolsonaro nas rede sociais, ao lado da fotografia.
Com o apoio do Palácio do Planalto, Lira foi eleito em primeiro turno para comandar a Casa. Ele recebeu 302 votos e superou Baleia Rossi (MDB-SP), que recebeu o apoio de 145 parlamentares.
Bolsonaro também comemorou na noite desta segunda a vitória de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que venceu a eleição para a presidência do Senado.
O êxito de Lira é uma vitória para Bolsonaro. O adversário do líder do Centrão, Baleia Rossi, teve sua candidatura arquitetada pelo agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Maia é considerado um adversário pelo Planalto e é acusado por Bolsonaro e por seus aliados de ter travado a pauta governista no Congresso.

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