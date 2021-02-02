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Centrão

Candidato de Bolsonaro, Arthur Lira é eleito presidente da Câmara

Com 302 votos, líder do Centrão venceu em primeiro turno. Candidato de Rodrigo Maia obteve 145 votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2021 às 23:09

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 23:09

Arthur Lira é eleito presidente da Câmara
Arthur Lira discursa após ser eleito presidente da Câmara Crédito: Reprodução/TV Câmara
O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi eleito, em primeiro turno, presidente da Câmara dos Deputados. O resultado apareceu no painel eletrônico por volta das 23h desta segunda-feira (1º).
Lira obteve 302 votos. O principal adversário dele, Baleia Rossi (MDB-SP), alcançou 145. Baleia era o candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, assim, também sai derrotado.
Fabio Ramalho (MDB-MG) recebeu 21 votos. Em seguida, o placar indicou Luiza Erundina (PSOL-SP), com 16 votos, Marcel Van Hattem (Novo-RS), que teve 13 votos; André Janones (Avante-MG), com 3 votos; Kim Kataguiri (DEM-SP), com 2 votos; e General Peternelli (PSL-SP), com 1 voto. Houve 2 votos em branco.
Logo após o resultado da eleição, Lira discursou, reforçando a mensagem de que as decisões da presidência serão coletivas, rememorando críticas que fez, durante a campanha, ao poder concentrado por Rodrigo Maia, que manteve a Casa menos vinculada ao governo Bolsonaro. 
Sobre a pandemia de Covid-19, o novo presidente da Câmara afirmou que vai propor uma "pauta emergencial", de socorro econômico aos mais vulneráveis, mas também falou em necessidade de equilíbrio fiscal. 
Incentivou também a vacinação, tema que não é o favorito de Bolsonaro.
"Vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo"
Arthur Lira (PP-AL) - Presidente da Câmara
Arthur Lira vai comandar a Casa até 31 de janeiro de 2023. Cabe a ele pautar, ou deixar de pautar, projetos na Casa, entre eles os que são caros a Bolsonaro, como propostas envolvendo armas para civis e a chamada "pauta de costumes".
Réu no Supremo Tribunal Federal (STF), Lira não pode entrar na linha de substituição da Presidência da República. Se presidente e vice se ausentassem do país, o presidente do Senado, também eleito nesta segunda-feira, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), teria que ser chamado.

PRESIDENTE COMEMORA

Bolsonaro, que também saiu vitorioso com a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado, comemorou o triunfo de Lira em suas redes sociais, publicando uma foto ao lado do alagoano.
"Arthur Lira é eleito (302 votos em 513 possíveis), em primeiro turno, para presidir a Câmara para o biênio 2021/22", escreveu Bolsonaro ao lado da fotografia.

Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados

O placar obtido por Lira foi um dos mais largos das últimas cinco disputas pelo comando da Câmara, perdendo apenas para a última, em que Maia foi eleito para o terceiro mandato com o apoio de quase todos os partidos da Casa. Na ocasião, em 2019, o deputado do DEM obteve 334 votos e foi eleito em 1º turno.
Nas outras duas vezes em que foi eleito, Maia teve 285 votos, em 2016, em segundo turno, e 293, em primeiro turno, em 2017.
O antecessor de Maia, Eduardo Cunha (MDB-RJ), foi eleito em 2015 com 267 votos, também em primeiro turno.
Dois anos antes, em 2013, Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) conquistou a presidência da Câmara com o apoio de 271 colegas, também em primeiro turno.
Com informações do jornal Folha de S. Paulo.

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